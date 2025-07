La libertà di raccontare. In Guinea per formare giornalisti: "Vigiliamo sulla democrazia"

Saran indossa un abito elegante, di un verde smeraldo acceso, al collo, alle dita, sui polsi, ha gioelli vistosi, le unghie laccate e i capelli sistemati in dreadlock corti. Sembra pronta per una festa, un ricevimento. Le sue colleghe sfoggiano vestiti altrettanto sfarzosi, alcuni sono tradizionali, altri sono molto stretti su vita e fianchi, per allargarsi sulle caviglie, sul capo alcune portano le parrucche, altre coprono i loro ricci crespi sotto veli che incorniciano il volto.

IL PRIMO

IMPATTO

Fin dall’inizio mi colpiscono i loro sorrisi, quando si impegnano nel tentativo di pronunciare bene il mio nome, ma soprattutto il cognome, che da queste parti diventa Perussì, con l’accento sulla i finale, alla francese. Non riesco a non sorridere.

Lei, come gli altri giornalisti guineani incontrati, si divertono tantissimo a guardare la mia faccia quando ci provano, ed è una di quelle cose che crea un legame immediato, perché qui non è interessante il cognome che porto, per quale testata lavoro, gli eventi che ho coperto come giornalista. Qui, sono soltanto una collega che arriva da un altro Paese, da cui ci si aspetta uno scambio di esperienze, di vita.

IL PROGETTO

DI FORMAZIONE

Siamo in Guinea Conakry, con Imagine Foundation, per un progetto di formazione giornalistica dedicato ai colleghi locali, in vista di un appuntamento molto delicato per il Paese: il 21 settembre ci sarà un referendum, in cui la popolazione dovrà scegliere se mettere un tetto o meno al mandato presidenziale e se la giunta militare potrà partecipare al voto. Piccolo dettaglio: i militari hanno preso il controllo della Guinea nel 2021 con un colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Alpha Condé, un personaggio piuttosto controverso, che stava cercando di forzare la Carta costituzionale per ottenere un terzo mandato, dopo aver già governato per otto anni, ma che aveva conservato una serie di contrappesi al potere presidenziale, che sono venuti meno con la Giunta militare.

LA SITUAZIONE

POLITICA

Proprio mentre ci trovavamo nel Paese è stata presentata anche la nuova bozza di Costituzione, firmata dal presidente Mamady Doumbouya, ex sottufficiale della Legione Straniera francese, i cui ritratti campeggiano sui cartelloni piazzati ovunque, sui palazzi, lungo le strade, a ogni rotatoria, ogni posto di blocco lungo le strade, con slogan, striscioni, murales: le modifiche alla nuova carta prevedono mandati non più di 4 anni, ma di 7. Se il referendum confermasse il tetto dei due mandati (cosa altamente improbabile) la giunta si preparerebbe comunque a governare, indisturbatamente, per i prossimi 14 anni. Questo è uno dei problemi a cui in nostri colleghi ci mettono di fronte: le pressioni continue delle istituzioni. Come tutti quelli che hanno lavorato a lungo nelle redazioni di provincia, so cosa significhi ricevere telefonate, segnalazioni, per dire o non dire certe cose. Da queste parti, però, queste situazioni possono significare la differenza fra tornare a casa dalla famiglia, la sera, o meno. In qualche modo, anche noi abbiamo sperimentato questa pressione: c’è stata una retata, avvenuta pochi minuti dopo che avevamo lasciato un locale ed eravamo rientrati in albergo. Tutti quelli che si trovavano all’interno sono stati portati in gendarmeria fino al mattino. I militari hanno sostenuto di aver avuto una soffiata sulla presenza dei presunti autori di una sparatoria, avvenuta qualche giorno prima in città. E tanto è bastato.

IL SOSTEGNO

DELL’UNIONE EUROPEA

Il progetto di formazione è finanziato dall’Unione Europea, e realizzato da Eces, un organismo comunitario che serve proprio a vigilare sui processi democratici dei Paesi dove si svolgono elezioni e sul rispetto delle minoranze. Nei prossimi mesi queste donne e questi uomini che abbiamo davanti dovranno raccontare, in tempo reale, l’esito del voto, e sarà fondamentale capire come verificare le notizie che arrivano, come leggere i dati, le percentuali. Ma, considerazioni politiche a parte, è l’incontro con Saran Camarà quello che mi ha scavato nel profondo. Nato dalle domande e dagli interventi che faceva in classe, libera dal timore di risultare sconveniente, sia sugli argomenti della lezione, che sulle nostre abitudini, la nostra cultura.

LA QUESTIONE

DEGLI ABITI

"Sapete, quando vi abbiamo visti la prima volta, abbiamo pensato che foste dei clochard", ci rivela sollevando una risata collettiva. Potete immaginare lo stupore che abbiamo fatto fatica a nascondere con Iacopo Valori, il collega che è partito insieme a me, di fronte a questa affermazione. "Dei clochard…e perché?" chiedo. "Per come siete vestiti". Ora, non è un caso se ho iniziato questo racconto dagli abiti, perché sono stati proprio questi una delle cose che ha scatenato maggiore curiosità: si aspettavano qualcuno in giacca e cravatta (Iacopo, non io chiaramente), e si sono ritrovati due giornalisti in t-shirt e pantaloni comodi. E infatti quegli abiti sfarzosi e molto colorati del primo giorno diventavano magliette, camicie, gonne e pantaloni confortevoli, dal secondo incontro. "Non abbiamo pensato all’eleganza, è piuttosto evidente", rispondo con le lacrime agli occhi, e capisco che forse abbiamo abbattuto uno dei più grandi scogli che ci si trovano di fronte quando si entra in contatto con persone di origini e culture così diverse: liberarsi dagli stereotipi, dai pregiudizi, dall’idea preconfezionata che loro hanno degli occidentali, siano essi giornalisti o meno, e gli occidentali hanno di loro. Liberarsi di quei panni, più o meno eleganti, è stato il primo passo per aprire un canale di comunicazione autentica, in cui loro hanno avuto voglia di ascoltare noi, e noi l’opportunità di entrare, in punta di piedi, nelle loro vite.

(1- continua)