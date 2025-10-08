La guerra in Ucraina. Kiev avrà i Tomahawk. Tensione Usa-Russia

L’esercito ucraino da tempo ha adottato una strategia simile a quella inaugurata dai russi: colpire siti energetici, strutture civili che sono parte del motore della nazione o depositi di carburante. E in molti casi Kiev ha fatto strike. Il cambio di passo potrebbe venire dall’utilizzo dei micidiali missili Tomahawk che Volodimir Zelensky chiede dall’inizio della guerra e capaci di fare centro più a fondo, fino al cuore di Mosca, e che gli Stati Uniti ora sono disposti a fornire. Una svolta che sta irritando parecchio l’Orso russo. Adesso una fornitura potrebbe davvero arrivare dopo che i rapporti tra gli Stati Uniti e Mosca si sono (in parte) raffreddati. Donald Trump con il solito coefficiente di ambiguità dice: "Ho preso una decisione sull’invio di missili Tomahawk in Ucraina", aggiungendo però che vuole sapere come gli ucraini intendono usarli. Come dire ti do il fucile, ma voglio sapere dove spari. Una condizione che vuole essere un modo per non chiudere del tutto i rapporti con Vladimir Putin. Trump, dunque, deluso sulla pace con retromarcia. "Pensavo sarebbe stata la più facile invece è più difficile del Medio Oriente".

Che succede ora? Dalla Russia con furore arrivano in risposta minacce alternate ad aperture. È il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Ultime da Mosca: la consegna dei Tomahawk sarebbe "una seria escalation" perché "si parla di missili che possono anche portare ordigni nucleari". Eventualità quest’ultima da fantascienza, ma tutto fa brodo. L’avvertimento arriva dal falco del Cremlino, Dmitry Peskov. "Comunque aspettiano dichiarazioni più chiare da Trump".

Il BGM-109 Tomahawk è un missile da crociera subsonico che a lungo raggio può percorrere fino a 3 mila chilometri. È pensato per attacchi su vasta scala, come avvenne nella guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein e come nel recente raid in Iran. Risultato: l’Ucraina con questi missili può colpire in profondità la Russia. Ecco perché il Cremlino è fortemente irritato con gli Usa. Questo sistema d’arma venne già schierato in Europa occidentale come arma nucleare durante la Guerra Fredda, ma, dopo un accordo Nato, armato con testate convenzionali. Il missile BGM-109 Tomahawk deve il suo nome alla celebre ascia di guerra dei pellerossa americani. Viaggia a 800 km orari e il sistema di guida lo dirige sul bersaglio con un radar-altimetro. I Tomahawk sono disponibili in varianti con una gittata di 2.500 e 1.600 km. Secondo l’Institute for the Study of War i primi hanno nel loro raggio d’azione 1.945 installazioni militari russe, i secondi 1.655. Circa 143 basi aeree sono bersagli possibili.