La guerra ibrida: "L’obiettivo di Mosca è creare incertezza"

L’obiettivo è creare confusione, incertezza nell’opinione pubblica che non riesce più a distinguere la verità. Il generale Nicola Cristadoro è un analista militare ed esperto di ’guerra ibrida’. Un concetto spesso collegato alle attività russe in Europa, dalla propaganda agli attacchi hacker.

Generale, che cos’è la ’guerra ibrida’?

"Sono vere e proprie forme di combattimento che però non si svolgono sul campo di battaglia. Parliamo di operazioni di disturbo come sconfinamenti, sabotaggi, attacchi cyber nei quali si nasconde un’altra importante insidia".

Quale sarebbe?

"In presenza di uno sconfinamento o di un attacco cyber c’è sempre una narrazione e una contronarrazione. Nel gioco fra affermazioni e smentite per l’opinione pubblica può diventare difficile stabilire con certezza la responsabilità".

Quindi possiamo dire che una delle armi della guerra ibrida russa è anche creare confusione nell’opinione pubblica?

"Assolutamente sì. Possiamo dire che è uno dei primi aspetti della guerra ibrida".

Che cosa ci possiamo aspettare?

"Le operazioni continueranno, probabilmente si intensificheranno. Gli sconfinamenti dei caccia russi nei cieli dell’Estonia, hanno anche il ruolo di testare la capacità di reazione della Nato. Ma, dal mio punto di vista, uno degli obiettivi è proprio quello di creare un evento che generi accuse al quale far seguire delle smentite, creando un senso di confusione e instabilità. Gli addetti ai lavori sanno come è andata, ma i fruitori delle notizie vivono in un ‘limbo informativo’".

In effetti i russi hanno già smentito di aver violato lo spazio aereo estone. Quali sono le conseguenze?

"Si innesca un meccanismo psicologico per il quale non si basa più la propria reazione sulla logica, preferendo una reazione di pancia. Ascolto la versione che mi piace di più e che somiglia maggiormente al mio modo di vedere le cose. Anche così si alimentano i movimenti filorussi".

Fino a che punto si può spingere Mosca con la sua guerra ibrida?

"Diciamo che si può spingere fino a quando non parte la prima reazione muscolare da parte della Nato, fino a quando non comprare il primo danno reale, chiaramente attribuibile".

Ma la Russia può davvero muoverci guerra?

"Ha la capacità di attaccare, ma sarebbe un attacco suicida. Ci sono però altri due aspetti da tenere in conto".

Quali?

"Queste operazioni di disturbo sono aumentate da quando Putin pensa di beneficiare del placet di Trump. C’è poi l’eventualità che, non potendo ingaggiare una guerra contro la Nato da sola, Mosca si avvalga dell’appoggio di altri Stati. Non la Cina, che difficilmente si impegnerebbe in un conflitto diretto, pensiamo a Paesi come la Corea del Nord".