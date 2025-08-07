La guerra di Netanyahu

di Aldo BaquisTEL AVIVI membri del gabinetto di sicurezza di Israele, dopo aver preso atto che le trattative con Hamas si sono bloccate, si riuniscono oggi in un clima di elevata tensione per definire la prossima fase del conflitto a Gaza. Sulla questione si è aperta una profonda frattura fra i vertici politici che, su spinta di Netanyahu, puntano a completare la conquista dell’intera Striscia, e i comandanti militari secondo i quali ciò significherebbe "cadere in una trappola". Piuttosto che garantire un auspicato successo definitivo su Hamas, quella mossa – secondo il capo di Stato maggiore, il generale Eyal Zamir – esporrebbe i suoi soldati a una guerra di attrito prolungata e sanguinosa, ed accrescerebbe l’isolamento internazionale di Israele. Dagli Stati Uniti giungono per ora messaggi interlocutori. "Non conosciamo con precisione le intenzioni di Israele" ha affermato Trump. "La priorità resta quella di sfamare la popolazione".

Intanto l’opinione pubblica locale è in stato di ebollizione. Alcune arterie sono state bloccate ieri dai familiari di ostaggi che temono che la nuova offensiva elaborata da Netanyahu significhi una condanna a morte per i loro congiunti. Il mondo della cultura è sotto attacco dai partiti nazionalisti dopo la sottoscrizione, da parte di 1.400 scrittori, nonché artisti musicali e di teatro (fra cui David Grossman e Noa), di una polemica petizione in cui denunciano le "azioni orrende condotte dal nostro governo a Gaza, incluse le uccisioni di bambini e civili, la politica della fame, gli sfollamenti di massa e la distruzione insensata di città intere". Esortano i militari a "non compiere crimini di guerra" ed invocano la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi.

Agitazione anche fra i riservisti, che dall’inizio della guerra sono stati richiamati per centinaia di giorni in cui sono stati costretti ad abbandonare le famiglie ed i posti di lavoro. Ieri sono andati alla Knesset (Parlamento) nel tentativo di impedire al Likud di varare una legge che garantirebbe l’esenzione in massa dal reclutamento per decine di migliaia di giovani ebrei ortodossi. E pure questi ultimi sono sul piede di guerra, dopo l’arresto di renitenti alla leva.

In questo clima arroventato, Netanyahu discuterà oggi col generale Zamir nuovi progetti offensivi per Gaza. Fughe di notizie giunte ai media indicano l’intenzione di Netanyahu di ordinare all’Idf la conquista dell’intera Gaza City, nonché dei campi profughi vicini di Nusseirat, Bureij e Maghazi, anche se al loro interno potrebbero trovarsi 20 ostaggi ancora vivi, su un totale di 50. Si tratterebbe – secondo la televisione pubblica Kan – di un’operazione di 4-5 mesi che vedrebbe impegnate 4-6 divisioni, con il richiamo di decine di migliaia di riservisti. La popolazione locale sarebbe obbligata a spostarsi in un’area umanitaria vicina al confine con l’Egitto. Il generale Zamir ha precisato che accetterà qualsiasi decisione venga adottata dal governo. Ma – visto lo stato di esaurimento fisico e materiale delle sue forze – proporrà in alternativa un piano più statico, ma non meno doloroso per Hamas: l’assedio dall’esterno di Gaza City e dei campi profughi vicini. Ciò nella speranza che basti per indurre Hamas a recedere dalle sue posizioni. Dalla sua parte il ministro degli Esteri Saar e il leader ortodosso Deri, che non dispone di un voto ma che cercherà di fare opera di persuasione in senso moderato. Avrà di fronte il ministro delle Finanze Smotrich: "Dobbiamo piuttosto avventarci su Gaza ed occuparla per intero" ha scritto su X.