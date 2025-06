La guerra dei nerd fa ancora più male

Del Prete

Che faccia ha la guerra? Quella livida di un soldato nella neve o quella scarnificata intorno agli occhi aperti di un bimbo morto di fame? O, ancora, lo schermo di un caccia che inquadra nel mirino un obiettivo qualche chilometro sotto? Il 18 giugno 1815 non avevano di questi dubbi. Napoleone e il Duca di Wellington si preoccupavano dei tempi, del tempo, degli uomini; e di come muoverli sul campo di battaglia. Ieri, 210 anni e una manciata di giorni dopo, la storica battaglia di Waterloo è stata rievocata proprio laddove finì l’epopea bonapartista. Fa specie immaginare lo scontro finale tra l’esercito francese e la Settima coalizione. Un giorno soltanto, bagnato dal sangue di decine di migliaia di soldati. Erano giunti in quella spianata fradicia con il solo scopo di annientarsi. Da allora, questa brutale forma di politica che è la guerra è cambiata molto e continua decisamente con altri mezzi. Dal corpo a corpo ottocentesco siamo arrivati ai droni kamikaze telecomandati. E all’operazione ‘Martello di mezzanotte’ con i suoi pipistrelli metallici, lesti a riempire di ferro e di fuoco i buchi nucleari iraniani prima di rincasare tra le villette a schiera del Missouri. Non è più il mondo degli umanisti, ma quello dei nerd. La guerra è meno bella, se possibile. E fa ancora più male. Somiglia a un videogioco, ma chi muore, muore davvero. Game over.