La guerra dei droni: come la tecnologia ha cambiato volto al conflitto in Ucraina

Roma, 7 settembre 2025 – Il nuovo volto della guerra è fatto di droni. Il conflitto in Ucraina è l’esempio perfetto di come le tecniche di combattimento siano cambiate. Oggi i soldati operano soprattutto dai bunker, circondati da schermi, in postazioni che somigliano sempre più a quelle da gaming. Afer, vice comandante del battaglione ucraino 'Lupi Da Vinci', racconta alla CNN un calvario fatto di tecnologia, droni e decisioni prese davanti ai monitor.

La tecnologia protagonista del conflitto

Nell’immaginario collettivo, la parola guerra richiama una lunga serie di immagini raccapriccianti: fronti dove si scontrano all’ultimo sangue soldati esausti, attacchi frontali, imboscate, carri armati in prima linea, battaglie devastanti. Ma oggi le cose sono cambiate. E se da un lato questo rende il conflitto meno sanguinoso, almeno in apparenza, dall’altro non lo rende certo meno logorante. Avere accesso a tecnologie più avanzate significa anche confrontarsi con strategie pensate apposta per aggirarle, a volte ricorrendo a metodi più 'arcaici’ e meno convenzionali. Un esempio concreto, spiegato dallo stesso Afer, riguarda le tattiche usate dai soldati russi per sfuggire ai droni ucraini. “È più estenuante”, afferma il vice comandante mentre descrive come uno dei battaglioni più noti in Ucraina debba difendersi da attacchi russi continui e sempre più disperati. Se un tempo gli assalti arrivavano in piccoli gruppi, spesso supportati da veicoli blindati, ora la strategia è cambiata: i soldati si muovono a piedi, uno alla volta, cercando di evitare i droni in prima linea e trovare un punto dove nascondersi. Una volta al riparo, i sopravvissuti si riuniscono, formano gruppi di una decina di uomini e tentano un attacco alle postazioni ucraine. È una tattica costosa, soprattutto in termini di vite. “Nelle ultime 24 ore ne abbiamo uccisi undici”, dice Afer. Eppure, gli assalti che prima avvenivano una o due volte al giorno ora sembrano non finire mai. Il vice comandante è convinto che quei soldati eseguano ordini quasi suicidi per paura dei propri ufficiali. Impauriti a tal punto da continuare a combattere, anche quando in certe circostanze non ha più senso.

Un soldato ucraino comanda un drone da combattimento (Ansa)

Quanto pesano i droni nella spesa della difesa di Kiev

Un terzo del bilancio per la difesa ucraino, che include droni, sistemi di guerra elettronica e missili, è oggi destinato alla produzione di armamenti ad alta tecnologia. I droni, in particolare, rappresentano una spesa fondamentale per il Paese. Solo nel 2025, 110 miliardi di UAH (circa 2,5 miliardi di euro, ndr) sono stati assegnati esclusivamente all’acquisto di aeromobili a pilotaggio remoto.

Dopo quasi tre anni e mezzo dall’inizio del conflitto, le autorità ucraine hanno ormai capito cosa funziona e cosa no nella guerra del XXI secolo. Le trincee 'tradizionali', per esempio, sono diventate in gran parte obsolete. E laddove esistono ancora, soprattutto nella regione del Donetsk, risultano ancora più pericolose proprio a causa della presenza costante di droni. Un soldato, oggi, non deve guardarsi solo le spalle da assalti diretti o da imboscate: deve anche temere questi velivoli telecomandati, spesso letali. Gli ucraini si affidano in particolare ai droni Fpv (first person view), pilotati a distanza tramite una telecamera montata a bordo. La loro efficacia ha ridefinito il concetto stesso di 'fronte': la cosiddetta kill zone ora si estende da 12 a 14 chilometri dietro la linea di combattimento, nonché la distanza entro cui un drone da 500 dollari, capace di volare a 60 miglia orarie, può colpire con precisione. Questo significa, come spiega Afer, che "tutta la logistica come cibo, munizioni e forniture mediche viene gestita a piedi o con l’aiuto di droni terrestri”. Poco più indietro, in una dacia rurale ora riconvertita in base operativa dai soldati del battaglione Da Vinci, sono parcheggiati diversi modelli di droni terrestri. L’idea, partita come semplice progetto sperimentale, è rapidamente diventata realtà. Tra questi, ci sono mitragliatrici telecomandate e veicoli robotici a pianale ribassato. Uno in particolare, il Termit, costa circa 12.000 dollari, è dotato di cingoli per terreni accidentati e può trasportare fino a 300 kg per 19 chilometri, con una velocità massima di 11 km/h.

Difendersi dai droni con i droni

Le difese anti-droni ucraine non si limitano al disturbo del segnale o al mimetismo: alcune sono molto più sofisticate. La Terza Brigata, ad esempio, controlla il settore settentrionale della regione di Kharkiv, a est del fiume Oskil. Ma le vere postazioni difensive, quelle a lungo raggio, si trovano più a ovest. In uno di questi punti, un operatore osserva costantemente un radar, alla ricerca dei segnali emessi dai droni da ricognizione russi: Supercam, Orlan e Zala. Non appena viene rilevato un bersaglio, due soldati escono di corsa tra i campi di girasole per lanciare un Arbalet, un piccolo drone intercettore con ala a delta in polistirene nero. Costa solo 500 dollari e si può tenere in una mano, ma può raggiungere i 177 km/h, anche se l’autonomia non supera i 40 minuti. Il drone è pilotato da un soldato nascosto in un bunker, che lo controlla tramite una telecamera di bordo e un radiocomando ad alta sensibilità, simile a quelli per hobbisti. L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile al drone nemico per far detonare la granata che trasporta e abbatterlo. Secondo Buhan, uno dei piloti della brigata, imparare a manovrare un Arbalet è perfino più semplice per chi non ha mai pilotato un drone Fpv. E così anche i meno esperti possono giocare un ruolo importante in uno dei conflitti più hi-tech della storia, nel quale le sorti si decidono soprattutto dietro postazioni da gaming.