La guerra al centro di Gaza

Forze di terra israeliane si accingono ad entrare a Deir el-Balah, quella che ha rappresentato finora l’ultima oasi (molto relativa) di "normalità" nella Striscia di Gaza disastrata dalla guerra. Celebre per le sue 16mila palme (il suo nome significa: "Monastero dei datteri"), situata in riva al mare, Deir el-Balah era stata in passato un luogo ambito per le vacanze per gli abitanti della Striscia. Finora era stata risparmiata dai combattimenti anche perché l’esercito aveva la sensazione che all’interno fossero custoditi, almeno in parte, gli ostaggi israeliani, tre dei quali lo scorso febbraio emersero proprio là dalla prigionia. Ancora oggi, a differenza delle località vicine ormai ridotte in rovina, a Deir el-Balah si vedono strade ordinate e pali della luce. Ma ieri – probabilmente per esercitare una ulteriore pressione su Hamas – l’esercito ha ordinato agli abitanti del suo settore meridionale di raggiungere immediatamente la vicina area umanitaria di Moassi per proteggersi così dall’avanzata imminente di mezzi corazzati. Numerosi carretti trainati da asini e carichi di masserizie si sono allora diretti verso la strada costiera, accompagnati da migliaia di sfollati, quando droni israeliani compivano una serie di attacchi.

Mentre le loro peregrinazioni erano in corso, dall’estremità nord della Striscia sono giunte informazioni drammatiche che parlavano di decine di morti in una nuova strage avvenuta con l’ingresso di un convoglio di 25 camion di aiuti organizzati dal "World Food Program" dell’Onu. La difesa civile di Hamas ha accusato i militari israeliani di aver aperto il fuoco sulla folla radunatasi in attesa degli aiuti, uccidendo così 84 persone e ferendone più di 200. Come in altre circostanze analoghe verificatesi nei giorni passati, l’Idf ha ammesso di aver aperto il fuoco per allontanare "migliaia di persone che rappresentavano un pericolo per le nostre forze". Israele ha ammesso che un numero di persone possa essere stato schiacciato nella calca: "Ma le cifre riferite dai media non si conciliano con le informazioni in nostro possesso. Occorre guardarsi dalla diffusione di notizie menzognere". La ong sostenuta da Israele, la "Ghf", ha stimato che il bilancio reale di quella strage sarebbe di una trentina di persone. "Per conto nostro – ha aggiunto – abbiamo distribuito oggi 2 milioni di pasti". L’Idf ha assicurato che continuerà ad assistere, insieme con la comunità internazionale, l’ingresso di camion con aiuti umanitari.

Con l’avanzata verso Deir el-Balah, l’esercito israeliano ha completato il controllo, con il dispiegamento di cinque divisioni, sul 75 per cento del territorio della Striscia. Secondo il suo capo di stato maggiore, il generale Eyal Zamir, la pressione militare dovrebbe costringere Hamas ad accettare la proposta di tregua avanzata da Trump. Nelle ultime settimane a Doha, trattative indirette fra Israele e Hamas sono accompagnate da fughe di notizie tendenziose, a volte ottimistiche, a volte negative. In Israele l’alternarsi delle voci rappresenta una vera tortura per i familiari degli ostaggi che temono che, con l’ingresso a Deir el-Balah, i loro congiunti possano subire ripercussioni forse fatali. Il nodo centrale è dovuto all’opposizione del governo Netanyahu a raggiungere un accordo "pacchetto" che metta fine al conflitto e alla sua volontà di cercare piuttosto una tregua provvisoria di 60 giorni, che includerebbe però la liberazione di solo 10 ostaggi vivi.