La geopolitica dell’energia. Nuovo gasdotto siberiano. Mosca si lega a Pechino

La geopolitica del nuovo mondo post-globale corre nei tubi che portano il gas. In quei serpentoni di acciaio, insieme con l’energia, scorrono anche accordi, alleanze e blocchi di potere. Quello che è andato in scena ieri a Pechino non è stato solo uno show di larghi sorrisi e strette di mano fra i leader euro-asiatici che si propongono ormai come la vera alternativa al vecchio ordine occidentale centrato sull’asse Usa-Ue. E la cartina di tornasole di questo progetto è stato l’accordo per costruire il gasdotto Power of Siberia 2.

Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, infatti, la Russia ha perso il suo cliente più importante per la vendita di gas: l’Europa. E per sottrarsi alle sanzioni internazionali, Mosca non ha potuto fare altro che dirottare i flussi verso la Cina, blindando così l’alleanza euro-asiatica. Pechino sta di fatto sostituendosi all’Europa, acquistando il gas di Putin a mani basse e diventando il terzo acquirente in valore assoluto.

Il problema, però, sono le infrastrutture. Dal 2019 ad oggi, il gasdotto Power of Siberia è stata la principale via di scambio tra i due Paesi e, già da quest’anno, dovrebbe consentire il transito di circa 38 miliardi di metri cubi di gas. Ancora poco: con il via libera di ieri al nuovo gasdotto, il Power of Siberia 2, arriveranno in Cina altri 50 miliardi di metri cubi, portando la fornitura ufficiale a 88 miliardi entro il 2030, più o meno quello che la Russia vendeva all’Europa prima del conflitto.

Se riuscisse nel suo intento, la Russia diverrebbe il solo fornitore di gas alla Cina. Fino a ieri Pechino, che nel frattempo è diventata il primo Paese mondiale per consumi di gas, aveva frenato sull’accordo anche perché non voleva correre il rischio di legarsi a un solo fornitore. L’offensiva di Trump sul fronte dei dazi e la costituzione di un nuovo blocco che comprende colossi come Russia, Cina e India, potrebbe aver spinto Xi a mettere da parte i suoi dubbi e a puntare su un’alleanza strategica che potrebbe avere un orizzonte ancora più ampio. In più, la Cina può diversificare fonti e tracciati, assicurandosi forniture per trent’anni a condizioni competitive grazie a distanza, profilo dei giacimenti e nuove economie di scala. Sono le regole della nuova geopolitica dell’energia che riservano un "posto al sole" anche alla Mongolia: dopo il via libera tecnico, il governo offre stabilità di transito e sta spingendo un proprio programma di gasificazione capace di cambiarne struttura energetica e manifattura.

Nel nuovo mondo dei due blocchi, l’Europa rischia di essere il classico vaso di coccio. Pur di scongiurare la stangata dei dazi di Trump, si è impegnata ad acquistare nei prossimi tre anni gas dagli Usa per 750 miliardi di dollari. Ma, al di là dei nodi politici dell’accordo, l’Europa continua a essere in forte ritardo nella realizzazione di infrastrutture interne e, soprattutto, non ha una politica estera coerente. Mentre oggi, basta che un gasdotto cambi rotta per modificare gli equilibri sullo scacchiere mondiale.