La Flotilla non si ferma

di Giulia ProsperettiROMANonostante i sabotaggi che hanno messo fuori uso la barca Family e l’accorato appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la missione continua. E, seppur con qualche defezione, fa rotta verso Gaza. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, parlamentari inclusi – Arturo Scotto e Annalisa Corrado (Pd), Marco Croatti (M5s), Benedetta Scuderi (Avs) – ripartita da Creta ieri sera, continua la navigazione insieme al resto della flotta internazionale verso est. "Non ci fermeremo più. In 4 o 5 giorni contiamo di raggiungere la nostra destinazione" ha affermato Luca Poggi, responsabile logistico della Global Sumud Flotilla.

"Il sostegno a chi decide di tornare è forte tanto quanto il rinnovamento delle energie per sostenere chi rimane" fa sapere la delegazione comunicando che dieci persone hanno "legittimamente deciso di tornare in Italia" ma "circa 40 sono rimaste a bordo".

Tra le ragioni che hanno determinato l’abbandono della missione da parte di alcuni membri dell’equipaggio italiano, "motivazioni di natura personale", "divergenze" interne tra i seicento attivisti imbarcati ma, soprattutto, la paura per la propria incolumità. "Le imbarcazioni sono state più volte attaccate da droni militari, il governo israeliano minaccia attacchi da settimane, il livello di stress a cui sono sottoposte le persone a bordo è rilevante. A questo si aggiunge che ieri la Farnesina ha inviato un comunicato ai familiari dei partecipanti italiani alla missione, affermando che alcuna protezione verrà garantita in caso di attacco di Israele", sottolinea la delegazione italiana accusando il ministero degli Esteri di "un atto di sabotaggio gravissimo".

Se la Flotilla – stretta tra la possibile mediazione del patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa per la consegna degli aiuti e la prospettiva di violare il blocco navale imposto da Israele con il conseguente rischio di un attacco – non ha colto al volo l’‘alibi morale’ fornito da Mattarella per uscire dall’impasse, la motivazione è chiara. "Ridurre la Global Sumud Flotilla al solo scopo (seppur importantissimo) della consegna degli aiuti umanitari è strumentale al boicottaggio della missione, e quindi all’ennesimo sostegno alle illegalità di Israele", ribadisce la delegazione italiana.

Il vero obiettivo per gli attivisti è interrompere il blocco navale illegale imposto da Israele sulla Striscia di Gaza dal 2009 o, quantomeno, consentire, il principio del ‘passaggio inoffensivo’, come previsto dalla Convenzione di Montego Bay, consentendo la creazione di un corridoio umanitario permanente. Tra le richieste anche una condanna agli attacchi di Israele con i droni e l’applicazione di sanzioni.

La portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, dicendosi "pronta a valutare delle mediazioni ma senza cambiare rotta" è volata a in Italia per "portare avanti di persona il dialogo con le istituzioni" e arriverà oggi pomeriggio a Roma per "consultazioni con i leader politici e i ministri competenti". Appena atterrata, ieri sera, una telefonata di mezz’ora con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ho sconsigliato di forzare il blocco, è pericoloso" ha detto Tajani a Delia assicurando "sempre e comunque assistenza consolare qualora dovessero arrivare in Israele" e assistenza della Marina militare in caso di problemi di navigazione. Ma la risposta di Delia è che "vanno avanti". Un primo colloquio nel quale, tuttavia, si sarebbe aperto uno spiraglio per una possibile mediazione con la disponibilità del ministro degli Esteri a lavorare a una soluzione per un corridoio permanente di aiuti a Gaza.