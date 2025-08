La destra ebraica provoca. In migliaia con Ben Gvir sulla Spianata delle Moschee

Quasi due anni dopo l’"Alluvione al-Aqsa" – l’efferata offensiva di Hamas lanciata da Yahya Sinwar "in difesa dei luoghi santi di Gerusalemme" – il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha sfidato nuovamente la sensibilità dei fedeli islamici entrando con migliaia di ebrei nazional-religiosi nella Spianata delle Moschee: quella che per l’ebraismo è il monte Moriah, dove duemila anni fa sorgeva il Tempio. In occasione del digiuno che ricorda la sua distruzione, Ben Gvir ha anche celebrato riti religiosi, in deroga allo status quo che consente agli ebrei solo visite e non preghiere. In posa ai piedi del Duomo della Roccia, il ministro ha poi respinto le critiche mosse a Israele per la situazione umanitaria a Gaza e ha ribattuto: "Già oggi dobbiamo muoverci per conquistarla e per imporvi la nostra sovranità. Dobbiamo eliminare ogni membro di Hamas ed incoraggiare l’emigrazione volontaria" dei palestinesi. "Solo così vinceremo e recupereremo gli ostaggi". Sommerso da proteste diplomatiche – in primo luogo da parte dei palestinesi e dei giordani – Netanyahu ha archiviato la vicenda con un comunicato di 12 parole in cui ha assicurato, non per la prima volta, che Israele si sente sempre vincolato "dallo status quo nel monte del Tempio".

Al di là del solenne digiuno ebraico, Israele era ieri un Paese particolarmente afflitto per la divulgazione delle drammatiche immagini di due ostaggi resi scheletrici per la prassi di Hamas e della Jihad islamica di nutrirli con razioni di lenticchie e fagioli appena sufficienti per tenerli in vita. Netanyahu ha esortato il capo della delegazione locale della Croce Rossa, Julien Larison, a intervenire immediatamente, ma finora appelli analoghi sono stati resi vani per l’opposizione di Hamas.

Ieri, intanto, la Mezzaluna Rossa ha reso noto che un suo dipendente è morto in un attacco dell’esercito diretto contro una delle sue strutture a Khan Yunis. L’Onu ha inoltre dichiarato che fra maggio e agosto sono state scaricate 40mila tonnellate di aiuti umanitari, ma la maggior parte dei camion che le trasportavano sono stati intercettati per strada o da folle affamate o da uomini armati. "Solo il 10 per cento è giunto a destinazione", lamenta l’Onu. Israele ha replicato che nell’ultima settimana sono entrati a Gaza 1.200 camion con 23mila tonnellate di aiuti. Inoltre, dal cielo sono state lanciate centinaia di piattaforme di aiuti "destinati alla popolazione e non a Hamas".

Intanto l’emissario Usa Steve Witkoff ha lasciato la zona, mentre le trattative per una tregua – parziale o prolungata – hanno raggiunto un punto morto. Ghazi Hammad, un dirigente di Hamas, ha detto che la sua organizzazione punta alla fine del conflitto e al ritiro di tutte le forze dell’Idf da Gaza. Riferendosi alla smilitarizzazione della Striscia, Hammad ha replicato: "Noi difendiamo le armi della resistenza e non le consegneremo fino a quando prosegue l’occupazione". Un’opzione del genere va rinviata alla costituzione di uno Stato indipendente. La disponibilità di un numero crescente di Stati a riconoscerlo è, secondo Hammad, "uno dei frutti dell’operazione del 7 ottobre".

Netanyahu è ora preso fra due fuochi. Da un lato, le famiglie degli ostaggi organizzano manifestazioni di massa per la loro liberazione. Ieri, 1.000 cantanti e artisti israeliani si sono pure pronunciati per la fine della guerra e per la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza. D’altra parte, ministri nazionalisti spingono invece per un ulteriore inasprimento delle operazioni militari.

"Si vedono gli ostaggi languire in una cella sotterranea. Ma i mostri di Hamas li stanno affamando come i nazisti affamavano gli ebrei". Sono parole pronuciate dal premier in un video. "E quando vedo questo – aggiunge –, capisco esattamente cosa vuole Hamas. Non vuole un accordo. Vuole spezzarci con questi video dell’orrore. Noi non ci spezzeremo".