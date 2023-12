La decisione può riflettersi sul Pnrr

Castellani

Cosa succederà dopo il no del parlamento italiano alla ratifica del Mes? La politica non è matematica e dunque si può soltanto procedere per ipotesi che saranno tutte da verificare. Diffidare dunque di chi annuncia sicure rappresaglie da parte delle istituzioni europee come di chi sostiene che nulla succederà o che l’Italia ne ricaverà vantaggi. La scelta temporale della bocciatura aiuta il governo poiché avviene sei mesi prima delle elezioni europee, con la Commissione in scadenza e con nuovi giochi di potere tutti aperti per il prossimo futuro. Difficile dunque che nel brevissimo termine qualcuno si dedichi a rampognare l’Italia da Bruxelles e gli stessi mercati sembrano non aver dato gran peso alla scelta.

I rischi maggiori per il paese sono due. Il primo è finanziario, nel caso di una crisi l’Italia potrebbe avere una assicurazione in meno che i mercati potrebbero scontare con conseguenti problemi di sostenibilità del debito pubblico. Il secondo rischio riguarda il Pnrr, un piano di lungo periodo e di difficile attuazione che sta entrando nella fase finale, su cui l’Italia ha ottenuto una certa flessibilità da parte della commissione. Se un governo italiano a metà del guado tra europeismo e sovranismo dovesse trovarsi in difficoltà nell’esecuzione del piano allora le istituzioni dell’Ue potrebbero penalizzare un’Italia considerata poco affidabile sul piano politico con una maggiore inflessibilità su tempi e opere del Pnrr. Naturalmente questi rischi potrebbero anche non realizzarsi sia perché la situazione finanziaria magari resterà stabile, sia perché le elezioni di giugno potranno cambiare gli equilibri politici in Europa. A quel punto gli scenari possono essere i più diversi a seconda delle evoluzioni politiche: da un nuovo tentativo di ratifica con qualche correttivo in Italia alla messa in discussione dell’esistenza stessa del trattato a livello europeo.