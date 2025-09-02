Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Esteri
EsteriLa crisi di governo. Bayrou tenta la fiducia
2 set 2025
REDAZIONE ESTERI
La crisi di governo. Bayrou tenta la fiducia

Per il premier francese consultazioni sino a lunedì

François Bayrou, primo ministro di Francia dal 13 dicembre 2024, è nato nel 1951

François Bayrou, primo ministro di Francia dal 13 dicembre 2024, è nato nel 1951

Il primo ministro francese, François Bayrou (foto), ha cominciato ieri le consultazioni con i diversi partiti politici in vista della votazione sulla fiducia al governo lunedì prossimo. Se il premier spera ancora di trovare una via d’uscita, le opposizioni confermano la decisione di negare la fiducia, lasciando pochi dubbi sul destino ormai segnato del governo. Il suo metodo, fondato sulla drammatizzazione della situazione del Paese nel caso di caduta del governo e di possibili concessioni sul programma di finanziaria, non ha convinto.

Ecologisti e Insoumise non vogliono neppure recarsi a palazzo Matignon per le consultazioni. Nel resto della gauche, i comunisti sono andati a colloquio ieri, i socialisti giovedì. Ma si tratta di una semplice "cortesia repubblicana". Anche nel Rassemblement National, non sembra esserci più alcuno spazio di dialogo: "Il primo ministro non farà cambiare parere al gruppo del Rn presieduto da Marine Le Pen in Assemblée Nationale", ha avvertito il vicepresidente, Sébastien Chenu.

