La crisi di governo. Bayrou tenta la fiducia

Il primo ministro francese, François Bayrou (foto), ha cominciato ieri le consultazioni con i diversi partiti politici in vista della votazione sulla fiducia al governo lunedì prossimo. Se il premier spera ancora di trovare una via d’uscita, le opposizioni confermano la decisione di negare la fiducia, lasciando pochi dubbi sul destino ormai segnato del governo. Il suo metodo, fondato sulla drammatizzazione della situazione del Paese nel caso di caduta del governo e di possibili concessioni sul programma di finanziaria, non ha convinto.

Ecologisti e Insoumise non vogliono neppure recarsi a palazzo Matignon per le consultazioni. Nel resto della gauche, i comunisti sono andati a colloquio ieri, i socialisti giovedì. Ma si tratta di una semplice "cortesia repubblicana". Anche nel Rassemblement National, non sembra esserci più alcuno spazio di dialogo: "Il primo ministro non farà cambiare parere al gruppo del Rn presieduto da Marine Le Pen in Assemblée Nationale", ha avvertito il vicepresidente, Sébastien Chenu.