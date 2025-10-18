La comunità ebraica: "Rigurgiti antisemiti nelle piazze pro-Pal"

"Oggi si vedono più bandiere palestinesi che italiane. Sono esposte in comuni, ospedali, ambulatori medici, snodi logistici, scuole, università. Quegli spazi pubblici, che dovrebbero essere di tutti, annunciano che chi non si oppone a Israele non è benvenuto". Guido Ottolenghi, presidente del museo ebraico di Bologna e del museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, è preoccupato.

Una bandiera, quindi, per lei, comprime spazi di libertà?

"A maggio dell’anno scorso il sindaco di Bologna Matteo Lepore fu il primo a esporre la bandiera palestinese sul palazzo comunale, su richiesta di Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che auspicava che il vessillo si diffondesse in tutto il Paese. Già allora dissi che si trattava di una scelta ideologica con conseguenze politiche e morali significative. La bandiera palestinese sottomette lo spazio pubblico a una causa ed emargina o bullizza chi non la condivide".

Ravvisa rigurgiti antisemiti?

"Chi sostiene il governo di Gaza si sente libero di esporre quella bandiera sul portone del condominio, di cacciare dal bar chi parla bene di Israele, di picchiare gli israeliani (e gli ebrei) per strada, o insultarli sui bus, di far marciare i bambini in piazza fomentando una pressione sociale e conformistica sulla questione mediorientale e intimidendo ogni pensiero diverso".

Che cosa ne pensa delle mobilitazioni pro-Pal in Italia?

"Mobilitano anche persone in buona fede, ma sono manifestazioni pervase da un’idea genocida che considera Israele, coi suoi abitanti, uno stato “illegittimo” che va perciò liberato “dal fiume al mare”, facendo fuori gli ebrei. Sostenere un’idea del genere impone quantomeno di accettare che prima di farsi cacciare gli israeliani combattano… A me sembra che i palestinesi abbiano patito più disgrazie da questa visione massimalista che da Israele: generazioni di capi palestinesi corrotti hanno campato raccontando che ‘prima o poi Israele soccomberà’. Narrazioni aberranti, figlie di una strategia che ha portato i palestinesi a scegliersi alleati truculenti: i nazisti, l’Unione sovietica, l’Iraq di Saddam Hussein, l’Iran khomeinista…".

Le vittime della guerra a Gaza sono state 67mila. Anche tra gli ebrei molti non fanno sconti a Netanyahu…

"Non sono uno statista, né un generale, e non so dire se vi fossero modi migliori di fronteggiare la gravissima minaccia posta da Hamas e dai suoi alleati guidati dall’Iran. Il dato sulle vittime è fornito da Hamas. In ogni caso Israele è uno Stato libero: se i cittadini saranno convinti che Netanyahu ha risposto legittimamente al 7 ottobre lo potranno sostenere, in caso contrario non lo voteranno".

Immagino, quindi, che sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu sulla Palestina, conferita dalla sua Bologna, non sia d’accordo…

"Trovo le sue posizioni arroganti e divisive. Inoltre, darla alla vigilia del 7 ottobre ne fa un atto ancora più deliberatamente sprezzante non solo verso chi ha a cuore le ragioni di Israele, ma anche verso chi sostiene i palestinesi".

Con la consegna degli ostaggi, la pace è raggiunta?

"È un sollievo dopo due anni di guerra e il piano Trump è una occasione da non perdere per un Medio Oriente pacifico, che oggi è forse possibile, se il circo dei negatori di Israele andrà in pensione, dopo cent’anni di inutile e dannoso servizio".