La Cina sfida l’Europa: "Dazi fino al 62% sulla carne suina"

di Lorenzo Mantiglioni ROMA

"Ci opponiamo con forza alla pratica di trascinare costantemente la Cina nella questione della guerra in Ucraina e all’imposizione della pressione economica". Con queste parole, pronunciate dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, Pechino reagisce alle parole di Donald Trump. Il tycoon, infatti, si era scagliato contro l’Unione europea, pretendendo che quest’ultima smettesse di comprare petrolio dalla Russia – perché ogni barile acquistato sosterrebbe lo sforzo bellico del Cremlino – e di esercitare pressioni economiche sulla Cina, accusata di sostenere Mosca.

Parole che hanno infastidito i vertici di Pechino, soddisfatti dall’esito dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e per la prova muscolare della parata militare in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Nelle stesse ore, inoltre, la Cina ha stabilito "in via preliminare" che le importazioni di carne suina e derivati dell’UE costituiscono dumping, vale a dire una forma di concorrenza sleale che vede la vendita di beni importati a un prezzo inferiore rispetto al mercato, prevedendo l’entrata in vigore a partire dal 10 settembre di imposte provvisorie, comprese tra il 15,6% e il 62,4%, sotto forma di deposito cauzionale versato dagli importatori. Una decisione presa al termine dell’indagine cominciata nel giugno 2024, a seguito della richiesta della China animal agricolture association e come ritorsione all’aumento dei dazi anti-sussidi con il quale Bruxelles ha colpito l’import delle e-car cinesi.

"Il dumping dei prodotti – ha sottolineato il ministero del Commercio cinese – rappresenta una minaccia reale di danno per l’industria nazionale della carne suina". Immediata la replica dell’Unione, che già lo scorso luglio era stata colpita dai dazi fino al 34,5% sul brandy europeo. "Un’indagine basata su accuse discutibili e prove insufficienti – ha detto Olof Gill, portavoce della Commissione europea - e non in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del Commercio. Studieremo i dettagli e decideremo i prossimi passi, ma posso assicurare che adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri produttori e l’industria". Sul tema il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferirà in parlamento il prossimo 11 settembre.

Una decisione, quella delle misure antidumping cinesi, che rappresenta (per ora) l’ultimo atto di una guerra commerciale cominciata dal presidente Donald Trump nell’aprile scorso, quando fece scattare le imposte indistintamente per tutti i Paesi, colpendo più duramente alcuni bersagli, tra cui la Cina. La reazione di Pechino diede animo a un’escalation con gli Usa che arrivarono a imporre tariffe doganali cumulative del 104% (risultato del 20% già in vigore, più il 34% del Liberation day e il successivo 50% di "sanzione"). La tregua firmata nel mese di maggio è stata poi prorogata di altri 90 giorni ad agosto, fissando l’ultimatum per il 10 novembre e dando così più tempo a Washington e Pechino per dialogare sugli squilibri commerciali e l’ampliamento del mercato per le esportazioni americane. Attualmente restano in vigore i dazi americani al 30% sui prodotti cinesi, mentre le imposte di Pechino per quelli statunitensi ammontano al 10%. In caso di mancato accordo, i primi saliranno al 145% e i secondi al 125%.