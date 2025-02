La Casa Bianca ‘sceglie’ i giornalisti

Nuove regole per l’accesso dei giornalisti alla Casa Bianca. La portavoce Karoline Leavitt (foto) annuncia che sceglierà uno a uno i giornalisti che avranno ‘l’onore’ di coprire Donald Trump negli spazi più ristretti quali lo Studio Ovale e l’Air Force One e quindi di fargli le domande. "Ci apriamo a nuove voci", ha detto Leavitt denunciando il "monopolio" avuto finora dai media tradizionali. Il pool includerà - ha spiegato - i "media tradizionali" ma anche i "media che lo meritano" e che non hanno mai partecipato prima. Nel pool continuerà a esserci una rotazione, nella quale saranno inclusi anche i nuovi media che "riflettono il nuovo panorama" e il nuovo modo di seguire l’informazione da parte degli americani, ha aggiunto. La decisione è duramente criticata dall’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. L’amministrazione Trump "sta facendo a pezzi l’indipendenza della stampa libera negli Stati Uniti", ha detto il presidente dell’associazione Eugene Daniels. Il timore è che la Casa Bianca fissi i suoi criteri e standard e non sia più tenuta a giustificare l’esclusione di particolari testate.