Taos (New Mexico), 6 settembre 2019 - Lutto nel mondo della musica country: la cantante americana Kylie Rae Harris è morta all'età di 30 anni la notte scorsa inseguito a un incidente stradale nello Stato del New Mexico. A darne conferma il suo agente.

Harris stava andando a Taos, nel nord dello Stato, quando l'auto sulla quale viaggiava è rimasta coinvolta in uno scontro con altre due vetture. Nello schianto ha perso la vita anche la guidatrice sedicenne di un altro veicolo, mentre il terzo conducente, un uomo ritenuto il responsabile dell'incidente, forse a causa dell'alcol, è scappato.

La cantante, originaria del Texas, era attesa sul palcoscenico del Big Barn Dance Music Festival, un festival musicale che si tiene ogni anno nella città. La notizia ha gettato nello sconforto migliaia di fan, che hanno inondato di messaggi l'account Instagram della cantante.

Talento precoce, Kylie aveva cominciato a cantare all'età di 12 anni, conquistando premi per la sua voce e l'abilità di suonare la chitarra. Nel 2010 aveva pubblicato il suo primo album di musica country, All the Right Reasons, che le aveva portato un notevole successo tra gli amanti del genere. Tre anni dopo aveva lavorato a un altro album. A lei era stato dedicato un docufilm. Lascia una figlia di 6 anni, che su Instagram è protagonista di un video struggente in cui canta con la madre.