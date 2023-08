New York, l’oncologa Krystal Cascetta suicida dopo aver ucciso la figlioletta. Quei due colpi di pistola e la porta sfondata

New York, 7 agosto 2023 – Cos’è passato nella testa di Krystal Cascetta, 40 anni, brillante oncologa di New York, quando sabato è entrata nella camera della figlioletta di 4 mesi e l’ha uccisa, sparandole, prima di togliersi la vita con un colpo in testa?

Ammirata per la sua bravura, al centro di una favola con il marito Tim Talty, imprenditore di barrette proteitche, la dottoressa era amatissima dai suoi pazienti. Che oggi sui social la piangono, incapaci di dare risposta a quello che per la polizia è “al 100% un omicidio-suicidio”.

Che cosa sappiamo

Ma cos’è successo nella villa da un milione di dollari a Somers, nella contea di Westchester (New York). Cascetta, esperta ematologa e oncologa presso il Mount Sinai Hospital, sarebbe morta per una ferita d'arma da fuoco autoinflitta intorno alle 7 del mattino circa, dopo aver presumibilmente ucciso la figlia qualche minuto prima.

Due colpi di pistola e la porta sfondata

L'agente Steven Nevel ha spiegato che la telefonata al 911 (il servizio di pronto intervento americano) è arrivata da qualcuno all'interno della residenza che, dopo aver sentito il primo colpo di pistola, si è precipitato nella stanza della bambina pensando che fosse caduto qualcosa. La persona che ha avvertito le forze dell'ordine - e non è stata per ora identificata - ha poi sentito un secondo colpo di pistola, così ha sfondato la porta chiusa e ha trovato la madre e la figlia morti all'interno.

La favola dorata di Krystal Cascetta

Secondo il sito del Mount Sinai, la donna ha curato tumori al seno, alle ossa, ginecologici e gastrointestinali. Ha lavorato come capo del Mount Sinai Queens Infusion Center, un centro di cura per il cancro e le malattie del sangue, e come docente nella divisione di ematologia e oncologia medica presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai.

Chi era in casa?

Il New York Post ha riferito che i genitori della 40enne erano in casa al momento del drammatico gesto, mentre il marito, il 37enne Tim Talty, era assente. Un vicino, il 71enne Bob Stuart, ha rivelato invece che quest'estate ha visto arrivare ambulanze e polizia davanti alla loro villa almeno “due volte”.