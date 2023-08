Oncologa “uccide la figlioletta poi si toglie la vita”. Chi era Krystal Cascetta

Roma, 7 agosto 2023 – Krystal Cascetta, 40 anni, oncologa di New York, avrebbe ucciso la figlioletta di pochi mesi quindi si sarebbe suicidata.

Stando alla prima ricostruzione della polizia, le due morti si spiegherebbero infatti come omicidio-suicidio.

Che cosa sappiamo

Le morti risalgono a sabato mattina. Il marito della dottoressa, Timothy, non era in casa. Ancora non è chiaro il movente dell'omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito al momento dalla polizia, la dottoressa sarebbe entrata nella stanza della figlioletta intorno alle 7 di sabato, siamo a Sommers (New York). Quindi avrebbe puntato la pistola contro se stessa

Chi era Krystal Cascetta

Cascetta era un ematologo e un oncologo specializzato in cancro al seno. Laureata all’Albany Medical College, si era sposata nel 2019. Molto amata dai suoi pazienti. Dolore e incredulità sui social. “Mi mancherà tantissimo, si è preoccupata profondamente dei suoi pazienti”, scrive la scrittrice Kambri Crews, che era stata in cura da lei. Sottolineando come tanti, anche tra i colleghi, abbiano il cuore spezzato.