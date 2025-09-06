Kristin Cabot divorzia: matrimonio naufragato dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay

Londra, 6 settembre 2025 – Prima le dimissioni al lavoro poi la separazione dal marito. E’ l’estate terribile di Kristin (non più in) Cabot, precipitata dopo la pubblicazione di un video che la riprende in atteggiamenti amorosi con il suo capo, Andy Byron, ormai ex Ceo della big tech Astronomer.

La ‘bomba’ scoppia il 16 luglio al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, quando al concerto della band inglese, la kiss cam alla ricerca di fidanzatini scova la responsabile delle risorse umane di Astronomer abbracciata a Byron. Chris Martin scherza: “Guardate questi due! O hanno una relazione... o sono molto timidi”. I due, proiettati sul maxi schermo, vanno in confusione, tentando maldestramente di nascondersi. Ma il danno è più che fatto. Le immagini finiscono sui social e vista la notorietà di lui diventano virali. Byron è sposato con figli, altrettanto lei: della vicenda si parlerà sui giornali di tutto il mondo, per giorni. Entrambi sospesi dall’azienda, sono costretti a dimettersi.

L'immagine dell'ex Ceo di Astronomer Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del web

Oggi l’indiscreto Daily Mail fa sapere che un mese dopo lo scandalo, la manager, 52 anni, ha firmato la richiesta di divorzio da Andrew Cabot, erede di sesta generazione del colosso del rum Privateer. I documenti sarebbero stati presentati al tribunale di Portsmouth, nel New Hampshire, il 13 agosto. Il matrimonio, il terzo per lui, secondo per lei, non ha retto all’onda d’urto, finendo in archivio come probabilmente quello di Byron (la moglie Megan Kerrigan ha rimosso il cognome ‘Byron’ dal suo profilo Facebook).

Per l’occasione il Mail Online, ha raccolto il commento dell’ultima ex moglie dell’imprenditore, Julia Cabot. “Ho mandato un messaggio ad Andrew subito dopo l'accaduto (al concerto dei Coldplay) e lui mi ha detto: 'La sua vita non ha niente a che fare con me. Ci stiamo separando’”. Eppure solo 5 mesi prima la coppia aveva acquistato una villa da da 2,2 milioni di dollari, a due piani e quattro camere da letto, a pochi minuti dalla costa atlantica.

Julia non la manda a dire al suo ex, definendolo uno “str…o che se l’è cercata”. “Ho ricevuto un sacco di messaggi da persone con la stessa parola: karma – sentenzia l’insegnante di yoga – Come dire: quello che dai, ricevi. Non credo che lui sia minimamente toccato da quello che è successo. Non credo che i suoi sentimenti siano feriti. Semmai è imbarazzato”.