Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenMostra del cinema Venezia
Acquista il giornale
EsteriKristin Cabot divorzia: matrimonio naufragato dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay
6 set 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Kristin Cabot divorzia: matrimonio naufragato dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay

Kristin Cabot divorzia: matrimonio naufragato dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay

La kiss cam l’aveva immortalata in atteggiamenti amorosi con il suo capo, l’ex Ceo di Astronomer, anche lui sposato con figli. E le immagini erano andate virali. Cinque mesi prima la manager aveva comprato casa col marito: una villa da oltre 2 milioni di dollari

Kristin Cabot divorzia: matrimonio naufragato dopo lo scandalo al concerto dei Coldplay
Per approfondire:

Londra, 6 settembre 2025 – Prima le dimissioni al lavoro poi la separazione dal marito. E’ l’estate terribile di Kristin (non più in) Cabot, precipitata dopo la pubblicazione di un video che la riprende in atteggiamenti amorosi con il suo capo, Andy Byron, ormai ex Ceo della big tech Astronomer

La ‘bomba’ scoppia il 16 luglio al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, quando al concerto della band inglese, la kiss cam alla ricerca di fidanzatini scova la responsabile delle risorse umane di Astronomer abbracciata a Byron. Chris Martin scherza: “Guardate questi due! O hanno una relazione... o sono molto timidi”. I due, proiettati sul maxi schermo, vanno in confusione, tentando maldestramente di nascondersi. Ma il danno è più che fatto. Le immagini finiscono sui social e vista la notorietà di lui diventano virali. Byron è sposato con figli, altrettanto lei: della vicenda si parlerà sui giornali di tutto il mondo, per giorni. Entrambi sospesi dall’azienda, sono costretti a dimettersi. 

L'immagine del Ceo di Astronomer Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del web
L'immagine dell'ex Ceo di Astronomer Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay ha fatto il giro del web

Oggi l’indiscreto Daily Mail fa sapere che un mese dopo lo scandalo, la manager, 52 anni, ha firmato la richiesta di divorzio da Andrew Cabot, erede di sesta generazione del colosso del rum Privateer. I documenti sarebbero stati presentati al tribunale di Portsmouth, nel New Hampshire, il 13 agosto. Il matrimonio, il terzo per lui, secondo per lei, non ha retto all’onda d’urto, finendo in archivio come probabilmente quello di Byron (la moglie Megan Kerrigan ha rimosso il cognome ‘Byron’ dal suo profilo Facebook).

Per l’occasione il Mail Online, ha raccolto il commento dell’ultima ex moglie dell’imprenditore, Julia Cabot. “Ho mandato un messaggio ad Andrew subito dopo l'accaduto (al concerto dei Coldplay) e lui mi ha detto: 'La sua vita non ha niente a che fare con me. Ci stiamo separando’”. Eppure solo 5 mesi prima la coppia aveva acquistato una villa da da 2,2 milioni di dollari, a due piani e quattro camere da letto, a pochi minuti dalla costa atlantica. 

Julia non la manda a dire al suo ex, definendolo uno “str…o che se l’è cercata”. “Ho ricevuto un sacco di messaggi da persone con la stessa parola: karma – sentenzia l’insegnante di yoga – Come dire: quello che dai, ricevi. Non credo che lui sia minimamente toccato da quello che è successo. Non credo che i suoi sentimenti siano feriti. Semmai è imbarazzato”. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata