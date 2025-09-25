Kongjian Yu morto in un incidente aereo. Chi era l’archistar delle città spugna

Roma, 25 settembre 2025 – L'architetto cinese Kongjian Yu è morto in un incidente aereo nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, nella parte centro-occidentale del Paese, insieme ad altre tre persone, come ha riferito la polizia del posto. Sono ancora poco chiare le cause dell’incidente, pare che il piccolo velivolo su cui viaggiavano abbia perso velocemente quota e che il pilota abbia tentato un disperato atterraggio d’emergenza ma il mezzo si sia schiantato al suolo prendendo fuoco. Un impatto che non ha lasciato scampo né all’archistar né al regista brasiliano Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz al documentarista Rubens Crispim Jr. che viaggiavano con lui. Anche il pilota non è sopravvissuto.

Chi era Kongjian Yu

Nato nel 1963 nella provincia cinese di Zhejiang, Kongjian Yu è oggi considerato uno dei più influenti architetti del paesaggio al mondo. Dopo gli studi a Pechino, si trasferì negli Stati Uniti per specializzarsi alla Harvard Graduate School of Design, dove ottenne un dottorato con una ricerca dedicata alla pianificazione ecologica. Tornato in patria, fondò lo studio Turenscape, che nel giro di pochi anni si impose come punto di riferimento della nuova urbanistica sostenibile cinese, firmando progetti in centinaia di città e portando avanti un approccio che mette in dialogo natura, infrastrutture e comunità. Oltre alla pratica professionale, Yu è stato docente all’Università di Pechino.

Il velivolo schiantatosi al suolo in Brasile. A bordo c'era l'architetto cinese Kongjian Yu (Ansa)

Una carriera lunga e piena di capolavori

La sua carriera è stata una carriera lunga e costellata di riconoscimenti internazionali, tra cui il ‘Sir Geoffrey Jellicoe Award’, massimo tributo dell’International Federation of Landscape Architects, ottenuto nel 2020. Tra i progetti più noti spicca il ‘Qunli Stormwater Park’ ad Harbin, un’area un tempo soggetta a frequenti inondazioni che è stata ripensata come un grande bacino verde capace di trattenere le acque piovane, depurarle e restituirle alla città in modo sicuro. Altro esempio celebre è lo ‘Shanghai Houtan Park’, realizzato lungo il fiume Huangpu, che ha convertito un’area industriale degradata in un parco capace di combinare funzioni ecologiche e spazi pubblici. Anche opere come il Red Ribbon Park a Qinhuangdao mostrano chiaramente la filosofia di Yu: utilizzare il paesaggio non solo come ornamento estetico, ma come infrastruttura vitale in grado di ridurre i rischi, ricucire i legami tra uomo e ambiente e restituire qualità della vita agli abitanti.

Le “città spugna” contro il cambiamento climatico

Il concetto per cui Yu è diventato famoso a livello internazionale è quello delle ‘città spugna’. Elaborata nei primi anni Duemila e adottata dal governo cinese a partire dal 2013, questa idea nasce dall’esigenza di affrontare i danni provocati dalle piogge intense e dalle inondazioni urbane, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico e della rapida urbanizzazione.

Secondo Yu, le città costruite in modo rigido, con grandi superfici impermeabili e sistemi di drenaggio basati esclusivamente sul cemento, non sono in grado di reggere eventi atmosferici estremi. La soluzione è restituire spazio alla natura e progettare aree urbane capaci di assorbire e trattenere l’acqua, proprio come farebbe una spugna.

Le città spugna sono dunque sistemi urbani che sfruttano suoli permeabili, bacini verdi, tetti giardino e parchi fluviali per raccogliere e immagazzinare l’acqua piovana. In questo modo si riducono le alluvioni e l’effetto isole di calore, si migliora la qualità ambientale. Insomma, l’aspetto forse più rivoluzionario di questa visione è quello di puntare non solo a gestire l’acqua come un problema, ma trasformarla in una risorsa da integrare nell’identità delle città.

L’esperienza cinese ha dimostrato che questo modello è applicabile su larga scala: non a caso, oggi le idee di Kongjian Yu sono studiate e hanno ispirato progetti simili in tutto il mondo.