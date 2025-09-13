Kirk Il killer si consegna

"Spero riceva la pena di morte", scandisce Donald Trump a Fox News. Il presunto assassino di Charlie Kirk è già in carcere. Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni. Su pressione familiare, si costituisce a 33 ore dall’omicidio (alle 22 di giovedì negli Stati Uniti, le 6 di ieri mattina in Italia). Una resa lampo. Forse l’unica mossa possibile per evitare il patibolo o una caccia all’uomo dall’esito scontato. Se non addirittura il suicidio (come evocato dal New York Post). Ex studente alla Utah State University (abbandonata dopo 6 mesi nonostante una borsa di studio da 32mila dollari), Robinson viene da una famiglia repubblicana. Le scritte incise sui bossoli ritrovati dagli investigatori – da “Ehi fascista! Prendi!“ a “Bella Ciao“ a “Se leggi questo, sei gay LMAO” (nel più classico umorismo da troll) – raccontano l’approdo ben oltre l’impegno Antifa abbracciato al termine del liceo con ottimi voti.

Il sospettato numero uno per la fucilata omicida a Kirk è ora nelle mani della giustizia: detenuto senza cauzione nel carcere della contea di Washington (Utah). Non ha precedenti penali. Dovrà essere incriminato entro tre giorni. Kash Patel, numero uno dell’FBI, prova a intestarsi l’arresto: "Riposa ora, fratello – dice all’amico Charlie Kirk –. Ci vediamo nel Valhalla". Un pensiero delicato per ricomporre la frattura con il popolo Maga, furente per le gaffe e i fermi senza riscontri delle prime ore. Patel, difeso dalla Casa Bianca con una nota tanto solenne quanto inusuale, affida alla stampa un cronoprogramma mirato: "Grazie al pieno sostegno del governo e alla collaborazione con lo Utah, il sospettato è stato arrestato in tempi record". Ma il merito non è certo dell’FBI, nonostante le 12mila telefonate innescate dai 100mila dollari di taglia.

Sono Matt Robinson – agente di polizia padre del presunto assassino – e un parente – pastore protestante, secondo la stampa americana – a convincere il 22enne riconosciuto dai filmati a non fare altre pazzie e a costituirsi. Un confronto duro e teso. La telefonata allo sceriffo della contea accende una lunga fila di lampeggianti. L’arrestato, rimasto con il padre fino alla consegna, finisce sulle foto segnaletiche con gli stessi abiti del giorno dell’omicidio al campus della Utah Valley a Orem (circa 400 chilometri dalla casa dei Robinson a St. George, vicino al Zion Park): distrutta la famiglia di Kirk, ora consolata da Trump ("per me era come un figlio"); distrutta, ma comunque dalla parte della legge, anche quella dell’assassino. Una classica famiglia americana: il papà Matt, la mamma Amber (assistente di bimbi disabili), i fratelli piccoli.

Cresciuto in un ambiente conservatore dove le armi abbondano e una pistola si può acquistare in qualsiasi negozio in meno di 30 minuti, attorno ai 20 anni Robinson vira – senza darlo troppo a vedere – verso nuovi lidi identitari. Ai familiari appare "più politico". Contesta il mondo Maga e sviluppa un’autentica avversione proprio nei confronti di Kirk, leader rampante "pieno di odio e che diffonde odio" (questo il testuale nel ricordo di un parente). È davvero lontano il 31 ottobre 2017, quando (a 14 anni) il futuro giustiziere si traveste da Trump. La metamorfosi ormai è compiuta. E il piano di morte anticipato sul social Discord è lì a dimostrarlo.

Spencer Cox, governatore repubblicano dello Utah, incolpa i social media per l’attuale clima di violenza e invita i giovani a disconnettersi: "La vostra generazione ha l’opportunità di costruire una cultura molto diversa da quella che stiamo soffrendo adesso. Non fingendo che le differenze non contino, ma abbracciando le differenze e affrontando conversazioni difficili".