24 ago 2025
Kim Jong-un assiste ai test di due nuovi missili nordcoreani da difesa aerea di “superiore capacità di combattimento”

Test che arrivano dopo le crescenti tensioni al confine con la Corea del Sud e alla viglia del vertice di Washington tra Trump e il presidente Lee Jae-myung

Pyongyang, 24 agosto 2025 - In Corea del Nord sono stati testati due nuovi missili di difesa aerea capaci di "distruggere diversi tipi di bersagli aerei", inclusi droni e missili da crociera. Il leader nordcoreano Kim Jong-un era presente al lancio di prova in una località segreta, fanno sapere i media statali di Pyongyang.

Secondo quanto riferisce la Korean Central News Agency (Kcna) i sistemi d'arma "migliorati" presentano una "superiore capacità di combattimento" e che il loro funzionamento si basa su una "tecnologia unica e speciale".

I test sono un'ulteriore prova di forza della Corea del Nord davanti alla crescenti tensioni al confine con il Sud dopo che l'esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento contro una trentina di soldati nordcoreani che avrebbero oltrepassato la linea di demarcazione. E arrivano anche alla vigilia del vertice di lunedì 25 a Washington tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, dove si parlerà di questioni di difesa e sicurezza nella regione Asia-Pacifico.  

