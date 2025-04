Kim Jong-un ordina: “Equipaggiate con armi nucleari le navi della Marina”

Roma, 30 aprile 2025 - Kim Jong-un ha ordinato di "accelerare l'armamento nucleare della Marina". Il programma di deterrenza della Corea del Nord procede spedito, dopo gli accordi di collaborazione militare stretti con Mosca. Il leader nordcoreano, secondo quanto riporta l'agenzia nordcoreana Kcna, ha dichiarato: "E' giunta l'ora di una scelta responsabile per accelerare sulla dotazione di armi nucleari della Marina, per difendere lo Stato e la sovranità marittima dalle minacce attuali e future". E proprio oggi è stato annunciato l'avvio dei test di un nuovo sistema d'arma per navi da guerra di cui è dotato il nuovo cacciatorpediniere Choe Hyon, presentato sabato scorso alla presenza di Kim Jong-un, intervenuto accompagnato dalla figlia Ju Ae.

Il leader ha visionato anche i test durante i quali sono stati lanciati missili da crociera e missili antiaerei, ed è stata provata l'artiglieria, fa sapere sempre la Kcna. Il Choe Hyon, un cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate e lungo 140 metri, secondo alcuni analisti può essere equipaggiato con missili nucleari tattici a corto raggio.

Inoltre Russia e Corea del Nord, proprio per sottolineare questa alleanza, hanno avviato i lavori per la costruzione del collegamento stradale attraverso il fiume Tumen, che costituisce il confine naturale tra i due Paesi. Esiste già un ponte ferroviario arrugginito di epoca sovietica che attraversa il fiume, serviva un collegamento stradale per incrementare i legami commerciali e turistici, e ora sarà costruito per "simboleggiare il nostro impegno comune per rafforzare le relazioni amichevoli" ha dichiarato il primo ministro russo Mikhail Mishustin, in videoconferenza il presidente dell'Assemblea popolare suprema della Corea del Nord, Pak Thae-song, ch eha aggiunto: "Diventerà un monumento storico ed eterno a simboleggiare le indissolubili relazioni amichevoli tra Corea e Russia".