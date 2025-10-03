Chi è il killer di Manchester, Jihad Al-Shamie. Una delle due vittime nella sinagoga uccisa dalla polizia

Londra – Jihad Al-Shamie, 35 anni. Il destino nel nome: guerra santa. Britannico di origine siriana, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno era arrivato nel Regno Unito da bambino e aveva ottenuto la cittadinanza nel 2006. Non risultava segnalato né ai servizi antiterrorismo né alla polizia. È lui l’attentatore alla sinagoga di Manchester.

La dinamica e il fuoco amico

Nell’assalto, la mattina del 2 ottobre nel giorno sacro dell’ebraismo, la festa di Yoom Kippur, Jihad Al-Shamie ha fatto irruzione con l’auto contro la sinagoga di Manchester, prima di accoltellare i presenti. Due fedeli ebrei sono morti e tre sono rimasti feriti. L’attentatore è stato ucciso sul posto dalla polizia, ma non senza conseguenze tragiche: uno dei due fedeli deceduti sarebbe stato colpito, secondo quanto emerso, proprio dal fuoco degli agenti di polizia. "Il medico legale del ministero dell'Interno ha comunicato di aver provvisoriamente stabilito che una delle vittime decedute – si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Polizia di Manchester. – sembrerebbe aver riportato una ferita compatibile con un colpo d'arma da fuoco. Si ritiene attualmente che il sospettato, Jihad Al Shamie, non fosse in possesso di un'arma da fuoco e che gli unici colpi esplosi siano stati esplosi da agenti autorizzati del GMP". A perdere la vita sono stati Adrian Daulby, 53 anni, e Melvin Cravitz, 66, membri della comunità ebraica locale. Il bilancio avrebbe potuto essere ancora più drammatico.

Una vita silenziosa, poi la radicalizzazione

Il primo ministro britannico Keir Starmer e la moglie Victoria in visita alla sinagoga di Manchester

Al-Shamie viveva in una zona residenziale di Prestwich, quartiere a nord di Manchester, a pochi chilometri dalla sinagoga colpita nell’attacco. I vicini lo descrivono come una figura riservata, talvolta eccentrica: lo si vedeva spesso camminare in strada in abiti informali, mentre trasportava sacchetti della spesa. Amava allenarsi con pesi da palestra che teneva in garage. Pare che lavorasse come tutor freelance in materie informatiche e linguistiche. Una fotografia pubblicata lo scorso anno dal padre lo ritraeva con un neonato in braccio. Secondo fonti familiari, era diventato padre da poco.

Il padre tra attivismo politico e condanna pubblica

Il padre dell’attentatore, Faraj Al-Shamie, è un medico con alle spalle missioni umanitarie in diversi Paesi in conflitto. Molto attivo sui social, aveva espresso in passato posizioni fortemente critiche verso Israele, elogiando la resistenza palestinese e sostenendo la caduta del regime siriano di Bashar al-Assad nel 2024, avvenuta per mano di gruppi islamisti. In un messaggio pubblicato il giorno successivo all’attacco la famiglia ha preso immediatamente le distanze dal gesto del figlio: “Condanniamo con fermezza questo atto terribile e inspiegabile. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, alle quali esprimiamo tutto il nostro dolore”.

Il messaggio del padre su Facebook

"La notizia da Manchester sull'attacco terroristico contro una sinagoga ebraica è stata per noi un profondo shock. La famiglia Al-Shamie, nel Regno Unito e all'estero, condanna fermamente questo atto atroce, che ha preso di mira civili pacifici e innocenti. Prendiamo pienamente le distanze da questo attacco ed esprimiamo il nostro profondo shock e dolore per quanto accaduto. I nostri cuori e pensieri sono con le vittime e le loro famiglie e preghiamo per la loro forza e il loro conforto". E ha aggiunto: "Chiediamo gentilmente a tutti i media di rispettare la privacy della famiglia in questo momento così difficile e di astenersi dall'utilizzare questo tragico evento in qualsiasi contesto che non rifletta la verità. Che Dio abbia pietà delle vittime innocenti e preghiamo per la rapida guarigione dei feriti".

Indagini e timori per la sicurezza in Gran Bretagna

L’inchiesta è ora nelle mani dell’antiterrorismo. La polizia ha già arrestato due uomini e una donna sospettati di essere coinvolti nella pianificazione di atti estremisti. Le autorità non hanno ancora confermato se vi siano legami diretti con Al-Shamie, ma la pista dell’azione isolata resta al vaglio. Nel frattempo, si valuta un possibile innalzamento del livello di allerta nazionale. Il premier Keir Starmer ha promesso misure straordinarie per proteggere le comunità religiose nel Paese. "Faremo tutto il necessario per garantire che ogni cittadino possa vivere in sicurezza", ha dichiarato. La tensione resta alta. A Londra, nelle stesse ore, si sono registrati momenti di tensione durante una manifestazione in sostegno alla Flottiglia per Gaza, con diversi arresti.