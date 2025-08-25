Kiev celebra l’Indipendenza. Zelensky vuole una pace giusta. Trump: "Basta carneficina"

Nel 34° anniversario della sua indipendenza, l’Ucraina sbandiera la volontà di resistere e non arrendersi alla Russia. Serve "una pace giusta", ripete il presidente Volodymyr Zelensky, non "quella vergogna che i russi chiamano compromesso". Sintesi patriottica: "Quale sarà il nostro futuro solo noi possiamo deciderlo. E il mondo lo sa", ricorda il leader ucraino incontrando il leader canadese Mark Carney e pubblicando i messaggi di felicitazioni arrivati da ogni capitale, da Pechino al Vaticano. Papa Leone XIV "implora Dio affinché muova i cuori delle persone di buona volontà" e "il clamore delle armi taccia" aprendo "la strada della pace".

Il messaggio inappuntabile di Donald Trump genera forti interazioni sui social. "È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso – sta scritto nel testo della Casa Bianca –. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura, che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina". Parole finalmente all’altezza delle aspettative ucraine e della tradizione diplomatica americana. "Da Trump più pressioni sulla Russia che in tre anni e mezzo con Biden", rivendica in un’intervista alla Nbc il vice presidente americano JD Vance. Ancora: "Non ci saranno nostre truppe sul terreno in Ucraina. Ma continueremo a esercitare un ruolo attivo per assicurare che gli ucraini abbiano le garanzie di sicurezza e la fiducia per porre fine alla guerra".

La riunione in teleconferenza dei ministri degli Esteri del G7 fa il punto sulle garanzie di sicurezza che Zelensky pretende prima di sedersi al tavolo con Vladimir Putin. "L’erogazione odierna di oltre 4 miliardi di euro dimostra il nostro fermo impegno non solo per la ripresa dell’Ucraina, ma anche per il suo futuro – spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen –. Perché quando l’Ucraina è forte, anche l’Europa è più forte". "L’Ucraina merita un futuro sicuro e indipendente – certifica Kaja Kallas, Alto rappresentante Ue –. La Russia deve dimostrare una reale volontà di pace".

"Il formato dei colloqui tra i leader è la via più efficace", dichiara Zelensky, nel sospetto che Putin non voglia sedersi al tavolo. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov – mascella eternamente serrata e fama potenziata dalla felpa bianca con scritta CCCP indossata in Alaska – gela Kiev: "Ad Anchorage mai parlato di un bilaterale: è solo un gioco del presidente ucraino, vuole teatralità". Ancora: "Putin è pronto, ma non possiamo incontrarci solo per scattare foto e dare opportunità al capo de facto del regime (ndr, così chiama Zelensky) di dichiarare la sua legittimità". Il capo della diplomazia russa non rifiuta tuttavia l’incontro, a patto che sia adeguatamente preparato.

Solo parole. Poi ci sono i bombardamenti. In media "fanno 242 attacchi al giorno, uno ogni sei minuti", dettaglia in un’intervista al Corriere il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko. Ma il Wall Street Journal rivela il costante veto opposto dal Pentagono alla richiesta ucraina di utilizzare missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense, come gli Atacms, contro obiettivi in territorio russo. L’ex primo ministro ucraino Evgeny Yatseniuk, intervistato dalla tv estone, ribalta le priorità di Zelensky: "Prima di tutto serve la pace, poi le garanzie". Da Rimini, Antonio Tajani rinnova il "pieno sostegno" a Kiev e vede "passi in avanti sulla proposta italiana di garanzie sul modello dell’articolo 5 Nato". Infine la notizia della morte di Luca Cecca, 34enne romano, foreign fighter per Kiev. "Il nostro amato fratello Luca Cecca, volontario, è caduto sul campo. Onore, gloria e gratitudine", si legge in un post del Memorial International Volunteer for Ukraine accanto alla fotografia del soldato. È l’ottavo morto italiano in Ucraina dal 2022. Era disperso da mesi.