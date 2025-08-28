Kiev, bombe russe su sede Ue. Droni e missili sulla città: 18 morti. Distrutto anche il British Council

Roma, 28 agosto 2025 – L’Ucraina piange gli ennesimi 18 morti, fra cui quattro bambini, mentre la Russia si fa beffe della comunità internazionale.

Il paese ha subìto il secondo peggior bombardamento dall’inizio della guerra, mentre Bruxelles è stretta fra l’inconcludenza della mediazione Usa e le minacce sul fianco orientale di Ue e Nato, con due F-35 italiani che ieri si sono alzati in volo dall’Estonia, dopo aver intercettato un velivolo russo. Le bombe di ieri, come se non bastasse, hanno danneggiato gli uffici Ue di Kiev (il palazzo però non è stato colpito direttamente) e centrato la sede del British Council, istituto culturale britannico.

Senza pace

L’Ucraina due sere fa è stata brutalmente bombardata. Si tratta del più grande attacco dall’inizio della guerra, dopo quello dell’8 giugno. Secondo l’aeronautica ucraina, sono stati lanciati 598 droni e 31 missili. Un accanimento in linea con la strategia adottata negli ultimi mesi, che ha visto la Russia intensificare le azioni aree, spesso provocando vittime civili, per cercare di distruggere il maggior numero di infrastrutture nel Paese. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incassato la solidarietà di molti leader internazionali. Ma ha anche puntando il dito contro il silenzio complice di alcuni. «La Russia sceglie i missili anziché i negoziati – ha scritto su X -. Ci aspettiamo una reazione dalla Cina, per quello che sta succedendo. La Cina ha ripetutamente chiesto il raggiungimento di un cessate il fuoco, che non è mai avvenuto a causa della Russia. Ci aspettiamo una reazione dell’Ungheria. Ci aspettiamo una reazione da tutti quelli nel mondo che hanno chiesto la pace e ora preferiscono tacere anziché prendere posizione».

Diplomazia in affanno

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha condannato con forza i bombardamenti dell’altra notte, rinnovando il suo appello perché vanga raggiunto un cessate il fuoco al più presto. Il presidente americano, Donald Trump si è detto «non contento, ma nemmeno sorpreso» e ha annunciato una dichiarazione, ma il suo inviato speciale per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha già detto che gli attacchi russi ‘eclatanti’ minacciano la pace che il tycoon sta perseguendo. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «Ho appena parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito al massiccio attacco su Kiev che ha colpito anche i nostri uffici nell’Ue. Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati. Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili. L’Europa farà pienamente la sua parte». Intanto, però la Russia fa paura anche a Bruxelles, soprattutto a oriente. Due F-35 italiani operanti nell’ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato sono decollati da Ämari, in Estonia, in risposta a un velivolo russo. L’ennesima dimostrazione che la regione baltica non può stare tranquilla.

La soddisfazione di Mosca

Mosca, dal canto suo, brinda a quello che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito «un successo». Secondo i media nazionali, il diplomatico ha aggiunto che Mosca «resta interessata a proseguire il processo di negoziazione per risolvere la crisi ucraina», ribadendo però che non è stato ancora raggiunto alcun accordo sulla tregua aerea. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che i bombardamenti con droni e missili, compresi gli ipersonici Kinzhal, della scorsa notte sull’Ucraina hanno preso di mira e colpito «imprese del complesso militare-industriale e basi aeree militari ucraine». Nell’attacco, è stata gravemente danneggiata anche la sede del British Council, che si trova nel centro di Kiev. Motivo per cui, ieri, l’ambasciatore russo nel Regno Unito, è stato convocato al Foreign Office.