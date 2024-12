Roma, 25 dicembre 2024 - Un aereo passeggeri della Azerbaijan Airlines è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau, sulle rive del Mar Caspio. Il velivolo, un Embraer 190, era partito da Baku, in Azerbaigian, ed era diretto a Grozny, in Cecenia.

A bordo c’erano 74 persone. Ci sarebbero sopravvissuti fa sapere il ministero per le emergenze kazako in base a informazioni preliminari, citato dalle agenzie russe.