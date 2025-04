E se Katy Perry e le altre non fossero andate nello spazio? La teoria cospirazionista spopola sui social

Roma, 19 aprile 2025 – E se Katy Perry e le altre non fossero mai andate nello spazio? Ecco servita la nuova teoria cospirazionistica che spopola sui social. L'ultima missione di Blue Origin, l’azienda spaziale di Jeff Bezos, si è già attirata molte critiche. Per lo spreco inutile di risorse. Per l'impatto poco sostenibile del lancio. Per l’ipocrisia del “women washing” e via dicendo. Ma un conto è il diritto di critica, un altro è parlare di fake news e sostenere che quanto abbiamo visto in diretta tv sia tutto stato costruito ad arte.

Sui social, soprattutto su X e Instagram, diversi post e reel stanno sostenendo che il viaggio di 11 minuti oltre la mesosfera che ha portato Lauren Sanchez, futura lady Bezos, la giornalista Gayle King e le altre signore in orbita sia solo una gigantesca bufala. Ma perché e come è nata questa teoria?

La popstar Katy Perry dopo essere rientrata sulla Terra dalla missione nello spazio con Blue Origin (Ansa)

Ad attirare l'attenzione dei cospirazionisti sono stati alcuni particolari visti durante la missione. In particolare, il momento in cui la capsula è atterrata e Jeff Bezos ha aperto il portellone per far uscire i passeggeri. Un video sembra mostrare che il portello viene prima aperto dall'interno e poi richiuso, giusto pochi istanti prima dell'apertura ufficiale da parte del ceo di Blue Origin e Amazon. Ebbene, secondo quanto sostengono i commentatori di internet, quel portello non si sarebbe dovuto aprire dall'interno. Secondo la Nasa, invece, i portelloni dovrebbero essere azionabili da un singolo membro dell'equipaggio, senza attrezzi, da entrambi i lati. È dunque logico supporre che qualcuno all'interno abbia aperto la porta prima del previsto e l'abbia chiusa perché avrebbe rovinato l'operazione fotografica di Bezos, come ha spiegato il Daily Mail.

Ma non basta. Nei post sui social è cominciata a circolare una foto con una figura che sembra avere una mano finta, segno – a detta degli scettici – che quella vista era tutta una messinscena. Anche in questo caso, però, la spiegazione è più semplice del previsto: la foto diffusa non è del lancio avvenuto il 14 aprile, bensì è stata scattata a un manichino durante il test della New Shepard Crew Capsule 2.0 effettuato nel dicembre 2017.

C'è poi il ‘mistero’ dei capelli di Katy Perry che non si sollevano in assenza di gravità come, ad esempio, avveniva per quelli di Sumi Williams (l'astronauta americana bloccata sulla Stazione spaziale internazionale per nove mesi, ndr). Anche qui, si deliberatamente è voluto ignorare che la popstar e le altre viaggiatrici si sono fatte acconciare i capelli a terra prima di partire affinché questo non avvenisse, in modo che il loro look fosse perfetto durante la messa in onda.

Insomma esiste una spiegazione più che plausibile per ogni dubbio sollevato, ma la teoria cospirazionista ha preso comunque piede e in diversi ora si interrogano sulla veridicità della missione di Blue Origin. La cosa però non dovrebbe sorprendere, visto che ancora oggi c'è chi sostiene che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto.