Katy Perry e la fidanzata di mister Amazon pronte a volare nello spazio: ecco l’equipaggio della nuova missione Blue Origin

Roma, 27 febbraio 2025 – Ci sarà anche la popstar Katy Perry a bordo del prossimo lancio del razzo Blue Origin di Jeff Bezos, secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia. L'undicesimo volo spaziale umano per la compagnia del miliardario americano sarà di sole donne e prevede la presenza anche di Lauren Sanchez, la fidanzata di Bezos, e della conduttrice televisiva Gayle King. La compagnia fondata da Bezos ha iniziato a lanciare turisti e vip nello spazio nel 2021 e recentemente ha condotto il primo volo di prova orbitale del suo razzo più grande, New Glenn.

L'undicesimo volo umano di New Shepard, NS-31, e il trentunesimo della sua storia verrà lanciato questa primavera. A svelare i nomi delle sei componenti dell'equipaggio per la 31esima missione di New Shepard è stata la stessa Blue Origin. A bordo, oltre alla popstar e alla fidanzata di mister Amazon, ci saranno anche Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King Kerianne Flynn.

Ad oggi, il programma ha fatto volare 52 persone sopra la linea Kármán, il confine dello spazio riconosciuto a livello internazionale. Questo è il primo equipaggio di volo composto solo da donne dal volo spaziale in solitaria di Valentina Tereshkova nel 1963. Blue Shepard, si legge sul sito “è onorata di guidare un team di esploratori in una missione che metterà alla prova le loro prospettive sulla Terra, consentirà loro di condividere le proprie storie e creare un impatto duraturo che ispirerà le generazioni a venire”.

Tra tutti i nomi colpisce quello di Katy Perry, l'artista donna più venduta nella storia della Capitol Records e una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi con oltre 115 miliardi di stream. Oltre ad essere una superstar del pop globale, Katy è un'attiva sostenitrice di molte cause filantropiche, tra cui come Ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF. “Katy è onorata di far parte del primo equipaggio tutto femminile di Blue Origin e spera che il suo viaggio incoraggi sua figlia e altri a raggiungere le stelle, in senso letterale e figurato” si legge sul sito Blue Origin.