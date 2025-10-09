La principessa Kate lancia l’allarme: “Dipendenza da smartphone e pc devasta le nostre vite”

Londra, 9 ottobre 2025 - La principessa di Galles, Kate Middleton scende in campo contro l’abuso di smartphone, pc e piattaforme varie nella vita di ognuno di noi. La moglie dell'erede al trono britannico William, unisce la sua voce a quella di studiosi e specialisti che denunciano i rischi derivanti - per i più giovani e non solo – dalla dipendenza virtuale. Lo fa firmando un saggio, scritto con il professor Robert Waldinger, della Harvard Medical School, in cui si sottolinea come i dispositivi digitali, promossi sulla carta per "connettere" le persone, "facciano frequentemente il contrario": creando "una disconnessione epidemica che devasta la vita delle famiglie", i legami affettivi e sociali.

"Distrazione costante”

Impegnata da tempo sul fronte delle iniziative benefiche per la salute mentale - e particolarmente sensibile alla priorità dei rapporti familiari, tanto più dopo la sua drammatica battaglia con il cancro segnata dalla diagnosi d'inizio 2024, dalla successiva chemioterapia a vasto raggio e infine dall'annuncio della "remissione" - Kate mette in guardia dalla "costante distrazione" causata da telefonini, schermi e gadget vari. Strumenti che minano il tempo passato in famiglia e rischiano di "renderci mentalmente assenti e incapaci d'interagire con le persone che ci sono vicine, anche se fisicamente presenti". Nel saggio, intitolato The Power of Human Connection in a Distracted World, viene incoraggiato il rifiuto dell'incubo di uno scenario desolante di persone "sempre più sole e isolate", chiuse in un fittizio e ristretto spazio virtuale: "non solo distratte, ma lontane da quella forma basilare di amore che le connessioni umane richiedono".

E Kate porta i figli al pub per giocare

E Kate, proprio per fare aggregazione sana e non solo virtuale, sceglie spesso di portare insieme a William i tre figli al pub. I principi di Galles frequentano regolarmente, insieme ai loro rampolli, un pub di Windsor, vicino a casa loro, dove, proprio come qualsiasi altro comune mortale inglese, trascorrono parte del loro tempo libero. Sono una famiglia unita e i quattro amano sfidarsi a carte o ai giochi da tavolo, come il quiz in stile Trivial Pursuit organizzato dai gestori del locale. La loro abitudine di giocare in famiglia risale al periodo del Covid - ricorda Point de vue - durante il quale Carole Middleton videochiamava la figlia, il marito e i loro figli, per organizzare gare culturali per passare il tempo.

I piccoli potrebbero benissimo impressionare i genitori grazie alla loro conoscenza della musica, del balletto, del cinema e delle serie tv. Ma anche di storia, come il principe William ha ammesso parlando con Eugene Levy nell'episodio di 'Reluctant Traveler': "Penso di aver bisogno di qualche lezione. George, mio ​​figlio, è molto più bravo di me in storia e ora gli chiedo conferma quando menziono una data".

"Nessuno dei nostri figli ha il telefono”

Tornando al pub, scopriamo che si tratta in realtà di un luogo educativo, di interazione con il pubblico, dove chiacchierare, oltre che giocare e bere. E il principe William, si sa, protegge i suoi tre figli, e desidera che vivano una vita il più normale possibile. Durante la sua passeggiata a Windsor Park con Levy e con il cane Orla al seguito, ha parlato delle abitudini e dei valori che lui e sua moglie Kate stanno instillando in loro: anzitutto, quello di una famiglia felice, sana e stabile. E poi alcune regole: "Nessuno dei nostri figli ha il telefono, e siamo molto rigidi su questo", ha dichiarato il futuro re. Invece, ha raccontato, fanno esercizio fisico: "Louis (il terzogenito di 6 anni) adora il trampolino. Ne è ossessionato e anche Charlotte lo usa molto. Di conseguenza, passano la maggior parte del tempo a litigarci sopra". Da parte sua, la principessa Charlotte frequenta diligentemente lezioni di danza classica e gioca a netball, una variante del basket. "George ama il football e l'hockey", ha aggiunto il padre, sottolineando l'importanza di tenerli occupati, soprattutto all'aperto.