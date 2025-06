Kate Middleton e l’improvviso forfait al Royal Ascot, apprensione per la sua salute

Londra, 18 giugno 2025 – Forfait inatteso della principessa del Galles al Royal Ascot. Kate Middleton non si è presentata alla celebre corsa di cavalli nel Berkshire, dove pure era attesa. Secondo fonti reali citate dalla Bbc, il cambio di programma nasce dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra gli impegni pubblici e la cura contro il cancro. Tuttavia, come era ovvio, in molti è sorto il sospetto che la moglie di William possa essersi sentita male all'improvviso, visto che il suo nome è stato cancellato dalla lista dei presenti dopo nemmeno mezz'ora dall'annuncio che la consorte del futuro sovrano avrebbe preso posto nella seconda carrozza del corteo reale.

Kensington Palace ha fatto sapere che la principessa Catherine è stata dispiaciuta di non aver potuto prendere parte ad Ascot insieme al marito, re Carlo e la regina Camilla.

Kate Middleton con la figlia a uno degli ultimi eventi ufficiali ai quali ha partecipato (Ansa)

Dopo mesi di indiscrezioni, la stessa principessa aveva rivelatto a gennaio di essere in via di guarigione da un tumore. Da allora ha gradualmente ripreso i suoi impegni pubblici, a partire dalla parata militare per il compleanno di re Carlo fino alla cerimonia annuale dell'Ordine della Giarrettiera. Tuttavia la 'remissione' è del resto una formula che tecnicamente non significa guarigione, ma che certifica l'assenza di cellule tumorali visibili negli esami post-chemio. E presuppone comunque controlli periodici. Senza dimenticare che, oltre a centellinare le apparizioni in pubblico, la stessa Kate ha confessato ai sudditi britannici di aver scelto di rivedere le priorità di vita.

Per la cronaca, al prestigioso concorso ippico era invece presente la madre di Kate, Carole Middleton, arrivata con la nuora Alizee Thevenet, moglie di suo figlio James.