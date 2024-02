Kansas City, spari durante la parata per la vittoria del Super bowl: diversi feriti

Roma, 14 febbraio 2024 – Spari a Kansas City, Missouri, durante la parata che celebrava la vittoria dei Chiefs al Super Bowl: lo ha riferito la polizia locale chiedendo su X di allontanarsi dall'area intorno a Union Station. Nella sparatoria sono state colpite diverse persone. Ci sarebbero tra gli 8 e i 10 feriti: lo riferisce il capo dei vigili del fuoco locale Michael Hopkins.

Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria. Due persone armate sono state fermate della polizia dopo la sparatoria: lo riferisce la Cnn.

Diverse persone sono state colpite in una sparatoria a Kansas City, nei pressi della Union Station, dove si stavano radunando i fan dei Chiefs per la parata per la vittoria al Super Bowl di domenica. Alle celebrazioni sono attese circa un milione di persone.