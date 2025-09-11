Kamala Harris: “Nei suoi giorni peggiori Biden era più lucido di Trump”

Roma, 11 settembre 2025 – Dopo la batosta alle elezioni presidenziali americane del 2024, l’ex vicepresidente Kamala Harris si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa con il suo nuovo libro ‘107 Days’, ‘contando’ i giorni della sua campagna elettorale, la più breve della storia. Intendiamoci, non una batosta in termini numerici, perché la vittoria di Donald Trump non è stata schiacciante, quanto piuttosto una sconfitta pesante per la gestione di una campagna elettorale in cui i dem a stelle e strisce hanno piazzato una serie di autogol clamorosi. In questo memoir, che lei stessa definisce come “il mio sincero resoconto personale della più breve campagna presidenziale della storia moderna” lei attacca, come fin troppo prevedibile, Donald Trump, ma non risparmia nemmeno gli alleati o presunti tali. Scopriamo di più.

Harris sulla ricandidatura Biden per il secondo mandato: “Era come se fossimo ipnotizzati”

Nel testo, emergono alcuni passaggi destinati a far discutere. Negli estratti pubblicati da The Atlantic, l’ex vicepresidente critica duramente la gestione della rielezione di Joe Biden e denuncia la mancanza di sostegno ricevuta dal suo entourage quando ancora era in ticket con l’allora presidente. Nello specifico, ricorda come la decisione di Biden di correre per un secondo mandato fosse trattata quasi come un dogma, indiscutibile anche da parte dei collaboratori più vicini. “Dicevamo tutti: ‘È una decisione di Joe e Jill’. Come se fossimo ipnotizzati”. A suo avviso, il peso della scelta andava oltre l’ambizione personale e avrebbe richiesto una valutazione collettiva, considerando i rischi altissimi di un nuovo confronto elettorale con Donald Trump. Non a caso, scrive: “La posta in gioco era semplicemente troppo alta". E ancora: “Non era una scelta che avrebbe dovuto essere lasciata all'ego di un individuo”.

Un flop colpa anche dello staff della Casa Bianca?

Harris ammette però di essersi trovata in una posizione scomoda: essendo la principale beneficiaria di un eventuale passo indietro di Biden, qualsiasi sua obiezione sarebbe apparsa opportunistica. Ma il libro non si limita alla rielezione e punta il dito contro lo staff della Casa Bianca, accusato di alimentare narrazioni negative su di lei e di non difenderla dagli attacchi mediatici. Ricorda in particolare un discorso del marzo 2024 sulla guerra a Gaza, in cui chiedeva un cessate il fuoco e più aiuti umanitari: parole che divennero virali ma che, secondo Harris, furono accolte con fastidio dai suoi, quasi temessero che avesse brillato troppo. “Sono stata castigata per averlo pronunciato troppo bene”, ironizza. Più in generale, accusa i collaboratori di Biden di non aver mai fatto nulla o quasi per contrastare le caricature mediatiche nei suoi confronti: “Quando Fox News mi attaccava per la risata, il tono di voce o le relazioni giovanili, la Casa Bianca raramente rispondeva ricordando il mio curriculum”.

Secondo Harris il peggior Biden meglio di Trump

Sul tema più spinoso, la salute mentale di Biden (che proprio nei giorni scorsi ha subito un intervento chirurgico per un tumore alla pelle), Harris però respinge ogni ipotesi di cospirazione. Non nega le difficoltà legate all’età, dalle cadute fisiche agli inciampi verbali, ma le attribuisce alla stanchezza, non all’incapacità. “Nei suoi giorni peggiori restava più informato, più lucido e più compassionevole di Trump nei suoi giorni migliori”, azzarda lei chiarendo: “Sono leale al presidente, ma lo sono ancora di più al mio Paese”. Fedele e frustrata: appare così Kamala Harris nel ritratto che lei stessa consegna ai lettori il questo ‘107 Days’ che è in uscita il 23 settembre prossimo. E dopo aver percorso gli States in lungo e in largo per la campagna elettorale, presto lo farà per promuovere il suo libro. La storia di una sconfitta a suo modo epocale. D’altra parte, come sappiamo tutti bene: la vittoria ha moltissimi padri, mentre la sconfitta è orfana.