Kamala Harris a Donald Trump (da Atlanta): “Affrontiamoci in un dibattito”

Washington, 31 luglio 2024 - Se ne sono dette di tutti i colori ma ora Kamal Harris invita Donald Trump a un confronto.

“Donald, spero che tu riconsideri l’idea di incontrarmi sul palco per un dibattito, perché, come si dice, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia”. Così la vice presidente americana ieri, salendo sul palco di Atlanta, in Georgia, “Stato da cui passa la strada per arrivare alla Casa Bianca”, ha aggiunto.

La Harris ha affrontato l’argomento del dibattito presidenziale di settembre, sul quale Trump non si è ancora impegnato, nel corso di un comizio elettorale a cui hanno partecipato celebrità come Megan Thee Stallion e il rapper Quavo.

Hamala Harris e Donald Trump

Gli stati indecisi come la Georgia, dove nel 2020 Biden vinse con un margine risicato, sono molto contesi perché possono appoggiare sia i repubblicani che i democratici e svolgere un ruolo decisivo nelle elezioni presidenziali. Sabato ad Atlanta arriverà Donald Trump.

Il vice del tycoon, J. D. Vance, in privato avrebbe confidato che battersi contro Kamala Harris invece che contro Joe Biden rende la corsa alla Casa Bianca più difficile: la scelta della vicepresidente è “stata per tutti noi un colpo improvviso”, ha detto nel corso di un incontro con i donatori repubblicani, secondo quanto riporta il Washington Post.