Johnson: sosterremo Svezia e Finlandia in caso di attacco

Londra, 11 maggio 2022 - Londra sosterrà la Svezia e la Finlandia in caso di attacco. Lo ha detto il Primo ministro britannico Boris Johnson parlando dell'opportunità che le due nazioni scandinave aderiscano alla Nato. Johnson è arrivato in Svezia dove ha firmato una dichiarazione di solidarietà politica, dopodiché si sposterà in Finlandia dove è previsto siglerà un analogo documento, riporta la BBC. "Siamo fermi e inequivocabili nel nostro sostegno sia alla Svezia che alla Finlandia e la firma di queste dichiarazioni di sicurezza", ha affermato il premier.

"Quello che stiamo dicendo oggi - ha spiegato ai giornalisti Johnson - è che su richiesta dell'altra parte, verremmo in suo aiuto". La primo ministro svedese, da parte sua, ha affermato che insieme al premier del Regno Unito hanno "accettato di affrontare insieme le sfide per la pace, crisi e conflitti". "Se uno dei due Paesi dovesse subire un disastro o un attacco, il Regno Unito e la Svezia si assisteranno a vicenda in vari modi" ha aggiunto, precisando che il sostegno verrebbe fornito su richiesta del Paese colpito e potrebbe includere risorse militari. L'accordo ha uno "scopo cruciale" indipendentemente dalle scelte che la Svezia farà in termini di adesione alla Nato, ha concluso Andersson.

Intervenendo questa mattina alla Camera dei Comuni, Johnson rivendicava di aver "tracciato la rotta" agli alleati, scegliendo la linea dura verso la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina e ll'incremento delle forniture di armi a Kiev per aiutare le forze ucraine a "difendersi" efficacemente contro "l'aggressione" di Mosca. "Ne sono fiero", ha detto.

Svezia e Finlandia verso l'adesione alla Nato

Con l'invasione russa dell'Ucraina, la tradizionale neutralità di Finlandia e Svezia ha iniziato a incrinarsi. La prima ministra finlandese Sanna Marin ha subito aperto a un ingresso di Helsinki nel patto atlantico, inviando a Kiev armi e munizioni. Anche la svedese Magdalena Andersson, inizialmente su posizioni caute, ha nnunciato la decisione "eccezionale" di spedire 5 mila lanciarazzi anticarro all'Ucraina, la prima fornitura di armi a un Paese straniero dal 1939, quando la Svezia mandò aiuti militari alla Finlandia per aiutarla a reagire all'aggressione sovietica.

Oltre due mesi dopo, con il conflitto tra Mosca e Kiev trasformatosi in una guerra di logoramento, entrambi i Paesi nordici sono a un passo da un'adesione che potrebbe essere richiesta dai due governi in maniera congiunta a meta' maggio. Marin nel frattempo ha avviato in corso negoziati con Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia per ottenere garanzie di protezione durante la fase di adesione, che può durare diversi mesi.

I giorni chiave sono imminenti. Domani Sauli Niinisto, presidente finlandese, annuncera' la posizione del Paese sull'adesione alla Nato. Pochi giorni dopo iniziera' il dibattito in Parlamento. La decisione di Stoccolma sara' invece preceduta da un vertice del partito socialdemocratico al potere, la cui riunione e' prevista nel fine settimana.

La portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova aveva fatto subito sapere che l'adesione delle due nazioni alla Nato avrebbe avuto "gravi conseguenze militari e politiche" che "richiederebbero al nostro Paese di adottare misure reciproche". Più esplicito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che lo scorso 14 aprile aveva avvertito che in risposta Mosca avrebbe schierato testate nucleari russe nel Mar Baltico, a Kaliningrad, l'enclave strappata alla Germania nazista dopo la Seconda Guerra Mondiale.