Il caso di John Bolton, l’ex consigliere di Trump nel mirino dell’FBI. Aveva criticato il tycoon in un libro

Washington D.C. (USA), 22 agosto 2025 – Una strana vicenda governativa dai contorni misteriosi sta prendendo piede negli Stati Uniti. L’FBI ha infatti avviato le procedure di perquisizione dell’abitazione nel Maryland di John Bolton, ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale durante la prima amministrazione Trump, al fine di trovare indizi utili riguardante un’indagine sulla gestione di documenti classificati. Nel corso del suo primo mandato repubblicano, durato dal 2017 al 2021, il tycoon aveva provato invano a bloccare la pubblicazione del libro ‘The Room Where It Happened’ di Bolton, che nei 17 mesi a fianco di Trump aveva avuto diverbi accesi con lui sulla gestione della politica estera e ne aveva riportato per iscritto gli errori e le incongruenze. Secondo la Casa Bianca il manoscritto, che critica apertamente gli affari esteri di Trump nei suoi primi 4 anni da Presidente, rivelerebbe informazioni riservate e sarebbe ricco di bugie ed incongruenze.

Chi è John Bolton

Nato a Baltimora nel 1948 e laureatosi dopo anni di studio presso i migliori college americani nel 1974, John Bolton ha iniziato la propria carriera in politica nel 1985 con l’ingresso nel Dipartimento di Giustizia sotto il governo Reagan. Ricopre vari incarichi anche sotto i governi successivi, fino alla nomina nel 2001 per mano di George W. Bush di ‘Sottosegretario di Stato per il Controllo delle Armi e Affari di Sicurezza Internazionale’. Grande esperto di affari esteri, nominato sempre da Bush ‘Ambiasciatore alle Nazioni Unite’, nonché figura chiave sullo studio della minaccia nucleare, Bolton diventa via via un personaggio sempre più influente nel mondo politico statunitense, soprattutto per quanto concerne la parte repubblicana. Divenuto anni dopo commentatore molto presente sugli schermi di Fox News, attira l’attenzione di Donald Trump durante il suo primo mandato e viene nominato dallo stesso terzo Consigliere alla Sicurezza Nazionale nel suo governo, nonostante alcune perplessità del magnate sul carattere e il ‘look'.

Gli scricchiolii con Trump

Una volta stabilitosi nel proprio ufficio governativo, Bolton prende da subito le grazie del Presidente per via della sua durezza di carattere, della sua razionalità e del suo pragmatismo riguardo il multilateralismo e la diplomazia. Bolton predilige infatti una politica estera dettata su un approccio realistico e pratico, oltre che orientata all’espansionismo e all’interventismo atto a tutelare gli interessi USA fuori dai confini. La teoria in questione, tuttavia, si scontra con quella isolazionista portata avanti da Trump e i rapporti tra i due si inaridiscono sempre di più. I motivi principali del logoramento dei rapporti tra i due riguardano in particolar modo la decisione di ritirare o meno le truppe statunitensi dal Medio Oriente e il raggiungimento di un’eventuale distensione delle relazioni con paesi quali la Corea del Nord e la Russia. Le forti differenze di vedute hanno quindi portato al licenziamento di Bolton da parte di Donald Trump dopo soli 17 mesi da Consigliere.

Il libro e l’indagine FBI

Durante le settimane dell’impeachment contro Donald Trump, Bolton si propone di testimoniare al Senato. L’esito lo conosciamo tutti: il Presidente viene assolto, mentre Bolton si dedica alla scrittura di un’opera da 2 milioni di dollari di contratto editoriale. Il libro tratta delle azioni più controverse commesse da Trump in ambito politica estera nei primi 4 anni: dalle pressioni esercitate sull’Ucraina per fare partire un’indagine sul figlio di Joe Biden, passando per le gaffe sulla bomba atomica in Regno Unito e sulla Finlandia (che il tycoon pensava appartenesse alla Russia) fino ad arrivare alla richiesta fatta al leader cinese Xi Jinping di acquistare sempre più prodotti agricoli Made in Usa, con l’intento di raggiungere più elettori possibili negli stati rurali. Un libro che quindi non perde l’occasione per denigrare i comportamenti dell’uomo più influente d’America, a sua volta oppostosi apertamente al volume definendolo ‘ricco di bugie’ e ‘scritto da un “sick puppy”’ (epiteto usato per definire una persona squilibrata). Tutto questo ci riporta quindi alla notizia delle ultime ore, ovvero l’inizio delle indagini da parte dell’FBI indirizzate a fare una maggiore luce sulla faccenda.