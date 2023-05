Joe Biden e la passione per il junk food. “Mangia come un bimbo”. Le lamentele di Jill

Washington, 9 maggio 2023 – Anche Joe Biden preferisce il ‘junk food’. Il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, 81 anni a novembre, sfida l’età avanzata mangiando sano e allenandosi quotidianamente. Ma non senza eccezioni.

I piatti preferiti di Biden

Secondo quanto rivelato dal sito di notizie Axios, al primo cittadino degli States piace mangiare “come un bambino”. Alcuni dei suoi consiglieri hanno ammesso che ama i carboidrati e che i suoi piatti preferiti comprendono panini con burro d’arachidi e marmellata e sandwich ‘Blt’, tramezzini ripieni di pancetta, lattuga e pomodori. Ma anche pizza, biscotti e spaghetti con burro e salsa di pomodoro. E infine il gelato, che appena può, mangia nella versione completamente guarnita.

La ‘guerra’ con Jill

Proprio il gelato è protagonista di uno degli aneddoti divertenti presenti nel libro di memorie di Val, la sorella di Biden, uscito lo scorso anno. In occasione di una cena privata alla Casa Bianca, per la quale la first lady Jill aveva scelto un menù leggero a base di salmone in guscio di pasta frolla e contorno di verdure, il presidente si lamentò del fatto che il cibo fosse troppo ‘healthy’ (salutare, all’americana). “Dannazione, mi fa mangiare sempre questa roba sana”, pare abbia detto a qualcuno riferendosi alla moglie, 72 anni a giugno. Per poi consolarsi, in un momento di distrazione di Jill, con una fetta di torta al limone e finendo una confezione di gelato con gocce di cioccolato. La first lady vorrebbe che il marito seguisse una dieta più ‘ortodossa’, meno carboidrati e zuccheri e più verdure, e forse un po' più in linea con l'età anagrafica del presidente e in casa bandisce il ‘junk food’ (cibo-spazzatura).

La ginnastica quotidiana

Tra le abitudini dell’alta carica non rientrano gli alcolici ma consuma Gatorade all’arancia. Per ricaricarsi, probabilmente, dopo gli esercizi di fisioterapia che fa ogni mattina. A tenerlo in forma ci pensa infatti il suo fisioterapista, oltre che la ‘prima donna’, con la quale è sposato da 46 anni. "Se lascio perdere per una settimana lo sento”, ha ammesso, confessando di accusare il colpo a livello di benessere fisico se salta la sua ginnastica quotidiana e che, al contrario, a suo tempo “nulla sarebbe cambiato”.

Preoccupazioni in vista

Per il presidente cura dell’alimentazione e allenamenti coincidono con un periodo di grattacapi ‘lavorativi’ in vista. La possibile incriminazione del figlio Hunter, l’ondata di nuovi migranti attesa al confine col Messico e lo spettro del default sul fronte economico.

Nel frattempo, la sua popolarità inizia a crollare, facendo guadagnare punti e gradimento al suo avversario Donald Trump, che lo ha sorpassato negli ultimi sondaggi. Gli 80 anni dell’attuale presidente in carica fanno emergere perplessità tra i cittadini americani, il 63% dei quali ritiene che non possieda più “l’acutezza mentale” per poter ricoprire il suo ruolo. E’ emerso nell’ultimo sondaggio della Washington Post-Abc, che ha evidenziato come questa idea si sia rafforzata rispetto al 43% del 2020 e al 54% dello scorso anno. Oltre la metà della popolazione statunitense (il 54%) ritiene che Trump, 76 anni, pur non essendo molto più giovane di Biden, più di questo abbia le capacità mentali per essere a capo del governo.