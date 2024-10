Jimmy Carter compie 100 anni. Primo ex presidente centenario: “Voglio resistere per votare Kamala Harris”

Washington, 1 ottobre 2024 - Jimmy Carter compie 100 anni. Il presidente outsider, coltivatore di arachidi del sud, che sconfisse Gerald Ford e divenne premio Nobel per la pace, sarà festeggiato nella sua cittadina di Plains, nel sud-est degli Stati Uniti.

Carter, 39mo presidente americano è nato il 1 ottobre 1924 in questa piccola cittadina rurale della Georgia, di circa 600 abitanti. Lì ha coltivato noccioline per un certo periodo prima di dedicarsi alla politica, e dopo i fasti e le delusioni della Casa Bianca è tornato a stabilirsi in città.

E' il più anziano presidente ancora in vita e il primo a superare il traguardo del centenario. Per il suo compleanno sono in programma una parata di aerei militari, una cerimonia di naturalizzazione di 100 persone e un concerto serale nell'ex liceo democratico.

Dalla carriera politica fatta di grandi successi, come gli accordi di Camp David che portarono, nel 1979, alla firma del trattato di pace israelo-egiziano, o la crisi degli ostaggi americani in Iran nel 1979-1980, che gli costò la presidenza.

Il presidente Joe Biden ha definito l'ex presidente democratico una "forza morale", in una dichiarazione video rilasciata durante il fine settimana. "Il tuo impegno per un mondo migliore e la tua fede incrollabile nel potere della gentilezza umana continuano a guidarci", ha sottolineato il titolare della Casa Bianca. "Sappiamo che questo è il primo compleanno senza Rosalynn. E' agrodolce, ma sappiamo anche che lei è sempre con te. E' nel tuo cuore, non se ne andrà mai", ha detto Biden nel video. L'ex first lady, Rosalynn Carter, sua moglie per 77 anni, è morta nel novembre 2023 all'età di 96 anni.

Jimmy Carter nel 1982 creò una fondazione per promuovere lo sviluppo, la salute e la risoluzione dei conflitti in tutto il mondo. Ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 2002 per i suoi "instancabili sforzi volti a trovare soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali.

Nonostante l'età, e le cura di fine vita che gli sono somministrate dal 2023, non si è tirato indietro in questo momento delicato per i dem dando il suo appoggio alla vice di Biden: ha confidato di voler "resistere per poter votare per Kamala Harris" nelle elezioni di novembre. "Voterà per posta", ha confermato Jill Stuckey, responsabile di diversi siti storici legati all'ex presidente e amica di lunga data della famiglia Carter.