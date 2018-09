Roma, 23 settembre 2018 - Jimmy Bennett, attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo violentato in una stanza di un hotel in California, quando lui era minorenne, nel salotto tv ‘Non è l’arena’ di Massimo Giletti racconta la sua verità. Il ragazzo, oggi 22enne, da bambino era una promessa del cinema: dopo una carrellata di post pubblicitari, oltre trenta, inizia la sua carriera da attore con un episodio della serie tv ‘Squadra Med – Il coraggio delle donne’ (andata in onda negli Usa dal 2000 al 2005). Al cinema esordisce al fianco di Eddie Murphy in ‘L’asilo dei papà’, commedia del 2003.

La svolta nel 2004, a soli 7 anni, quando conosce Asia Argento (lei aveva 29 anni) che lo sceglie per impersonare suo figlio in ‘Ingannevole è il cuore più di ogni cosa’, il film da lei diretto, scritto e interpretato in cui si narra la triste storia di Jeremiah (Bennett) e della mamma tossicodipendente Sarah (Argento). Tra la Argento e Bennett il legame madre-figlio continua anche fuori dal set. Il bambino viene scritturato per altre pellicole importanti tra cui ‘Hostage’, ‘Amityville Horror’, ‘Firewall - Accesso negato’, ‘Poseidon’ e ‘Un’impresa da Dio’. Ma come spesso capita alle baby-star, dal pieno del successo inizia il declino. Con il passare del tempo, a Bennett vengono proposte solo parti secondarie.

Nel 2009 è il piccolo James T. Kirk in ‘Star Trek’ di J.J. Abrams, nel 2010 entra nel cast nella serie tv ‘No ordinary family’, dove interpreta JJ Powell, un adolescente dotato di grande intelligenza dopo un incidente aereo. Ma l’attore non è soddisfatto e nel 2011 tenta il salto nel mondo della musica rock con il singolo ‘Over again’. La svolta non arriva, Bennett finisce nel dimenticatoio, iniziano i problemi economici e giudiziari. Ed in questo momento che arriva il fatidico incontro all’hotel Ritz-Carlton di Marina del Rey in California il 9 maggio 2013. Un appuntamento molto sentito da entrambi – secondo le tracce rimaste sui social – dove sarebbe riemerso, dopo anni, il legame nato sul set del film del 2004, con tanto di volontà da parte della Argento di ingaggiare l’attore 17enne per il suo successivo film.

Ma il progetto non decolla. Ci sono i guai familiari: Bennett accusa la madre (e il patrigno) di averlo ridotto sul lastrico buttandolo fuori di casa e sottraendogli 1,5 milioni di dollari (2014). E i problemi giudiziari (2015) con l’ex fidanzata Rachel Fox che lo accusa di “sesso illegale con minore”, “stalking” e “pornografia minorile”. Secondo i racconti della ragazza alla polizia, Bennet le avrebbe sottratto del denaro.

Asia Argento nega accuse: nessuna relazione sessuale con Bennett

Nel 2017 le condizioni economiche dell’attore versano in gravi condizioni, tanto che si sarebbero aperte anche dele questioni con il fisco. Ed è in questo costesto che, a ottobre 2017 (poche settimane dopo lo scoppio dello scandalo Harvey Weinstein, di cui la Argento è stata prima accusatrice) Bennett contatta l'attrice, per chiederle un risarcimento da 3,5 milioni per la presunta violenza. Ad agosto 2018, il New York Times pubblica un articolo contenente i dettagli di un accordo economico stipulato tra i due. E' l'inizio di un'incubo per la Argento.

Asia: niente sesso con Bennett. "Quel ragazzo mi perseguitava"