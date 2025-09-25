Jet russi sorvolano da vicino la fregata tedesca Hamburg sul Baltico. Berlino: “Provocazione”

Roma, 25 settembre 2025 - Le provocazioni di Mosca nel Mar Baltico si ripetono, domenica l'ultimo caso, quando un jet militare russo ha sorvolato molto da vicino la fregata tedesca Hamburg, impegnata nell'esercitazione NATO "Neptune Strike". La manovra dell’aereo russo è stata definita da Berlino una provocazione deliberata.

Domenica mattina due Eurofighter della Luftwaffe hanno effettuato uno scramble per intercettare e scortare un velivolo militare russo, un Ilyushin Il-20M, entrato nello spazio aereo neutrale senza piano di volo né contatto radio. I due Typhoon tedeschi, dopo aver effettuato la visual identification, hanno passato l'incarico a partner NATO in Svezia.

Eurofighter in volo

Da giorni si registrano passaggi ravvicinati nei pressi di unità navali della NATO impiegate nelle esercitazioni, tra cui la fregata tedesca Hamburg, fanno sapere le forze militari. Il sorvolo di un caccia militare su unità Nato, è una provocazione intenzionale messa in atto allo scopo di testare tempi di reazione, le procedure di scorta e la coesione politica tra gli alleati, misurando così anche la soglia di tolleranza pubblica e istituzionale in Europa.

La fregata multiruolo, classe Sachsen, tedesca Hamburg

Lo ha denunciato Boris Pistorius, ministro della Difesa tedesco, parlando chiaramente di una strategia russa volta a testare i limiti dell'Alleanza Atlantica: "Questa è una trappola di escalation, e non faremo a Putin questo favore". Lo scopo di Mosca, secondo Pistorius, è provocare una reazione che possa essere utilizzata per alimentare la narrativa del Cremlino su una NATO aggressiva. Pistorius ha anche sottolineato la natura sistemica degli eventi recenti, collegando il sorvolo della Hamburg ad altri casi di violazioni dello spazio aereo di Paesi NATO nella regione nel quadro di una crescente provocazione russa alla Ue.