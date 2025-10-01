Jet russi in Estonia, Boeselager: “Serve un esercito europeo forte”

Roma, 1 ottobre 2025 – Droni e jet russi hanno violato lo spazio aereo di Polonia ed Estonia, sorvolando territori sensibili. Gli episodi confermano la vulnerabilità dei confini orientali dell’Europa e la percezione della minaccia in tutta l’Unione Europea. In questo contesto, la Germania ha deciso di rafforzare il proprio esercito: un piano da 100 miliardi di euro con investimenti significativi in nuove tecnologie, tra cui sistemi di difesa aerea, veicoli blindati, navi e aerei da combattimento. Questo impegno segna una svolta significativa nella politica di difesa tedesca, tradizionalmente improntata alla moderazione, nell’ambito di una maggiore cooperazione europea. Secondo Damian Boeselager, eurodeputato tedesco di Volt, si tratta di una scelta di responsabilità, necessaria per garantire la sicurezza dell’Europa.

Dopo decenni di cautela, la Germania ha deciso di rafforzare il proprio esercito. Che cosa significa questo cambiamento?

“Occorre considerare il contesto geopolitico: abbiamo una guerra sul suolo europeo con la Russia che sta invadendo l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno messo in discussione le garanzie di sicurezza fornite dalla Nato. Già altri presidenti lo avevano sottolineato, e anche Biden lo ha ribadito: dobbiamo contribuire di più alla nostra sicurezza. Tutti i Paesi dell’Ue si stanno muovendo in questa direzione, chi più chi meno. Più si va a ovest, più diventa complesso, ma era chiaro che il nostro esercito non contribuiva al livello necessario per un Paese delle nostre dimensioni”.

Qual è il dibattito in Europa sulla gestione della spesa per la difesa rispetto ad altre priorità nazionali?

“La maggior parte degli Stati membri affronta la stessa sfida: come bilanciare la spesa per la difesa con altre priorità, come welfare e sanità, in una società che invecchia. La vera questione è far funzionare tutto questo in un contesto di crescita lenta, dove le esigenze di pensioni e assistenza sanitaria continuano a crescere”.

Crede che la strada giusta sia una vera difesa europea piuttosto che tanti eserciti nazionali?

“Assolutamente sì. Ha più senso unire le nostre capacità. Il primo passo è far concentrare i Paesi sulle aree in cui sono particolarmente forti: la Germania sui carri Leopard, l’Estonia sulla guerra cibernetica, e così via. Oggi in Europa ci sono circa 17 sistemi di carri simili ai Leopard, un enorme costo. Concentrarsi su queste specializzazioni sarebbe già un grande passo avanti, ci stiamo muovendo in questa direzione ma non del tutto. Il passo successivo, secondo Volt, è avere un esercito europeo sotto controllo parlamentare. Nessun esecutivo, nemmeno la presidente della Commissione, dovrebbe decidere autonomamente sulle operazioni. Qualsiasi ordine con finalità non difensive non dovrebbe essere attuabile. Inoltre, i giovani potrebbero arricchirsi con un’esperienza formativa europea durante il servizio militare. Non vedo ragioni per cui non dovremmo realizzare tutto questo”.

Come si giustifica l’aumento delle spese militari mentre restano urgenti le sfide sociali e ambientali?

“Oggi la dimensione principale da considerare è la sicurezza in senso ampio. La sicurezza sociale riguarda la protezione dal rischio di povertà o malattia, garantita dal welfare e dai servizi sanitari. La sicurezza democratica si occupa di tutelare le nostre democrazie. Infine, la sicurezza esterna riguarda la difesa militare. A un capo di governo, cancelliere o primo ministro, spetta oggi dare maggiore importanza alla sicurezza tradizionale, e per questo ha senso assicurare che l’Europa possa difendersi. La politica è questione di priorità, e dobbiamo prendere sul serio il rischio di potenziali attacchi. Già 20 droni hanno violato lo spazio aereo polacco, in realtà sorvolando la Polonia, trovandosi più vicini a Berlino che a Kiev. E al Cremlino c’è chi parla apertamente di un’Unione eurasiatica dall’est della Russia fino al Portogallo, interferendo attivamente nelle nostre elezioni. In pratica, oggi la sicurezza include anche una sorta di guerra cibernetica, oltre alla necessità di rafforzare le capacità tradizionali di difesa”.

I cittadini in Germania e in Europa sembrano divisi sul riarmo. Che cosa resta da spiegare al pubblico?

“Penso che i cittadini ovunque siano divisi su qualsiasi forma di riarmo. Personalmente non mi piace un mondo in cui servono eserciti, ma capisco che sia necessario avere la capacità di difenderci, così che nessuno osi attaccarci. Questo è un dibattito che avviene in Germania, ma anche in altri Paesi. Negli ultimi anni, o meglio dall’invasione russa in Ucraina, una larga parte della popolazione ha capito l’importanza di una maggiore sicurezza. Lo si nota, ad esempio, nel sostegno del Partito dei Verdi all’Ucraina e al nuovo indebitamento della Germania per la difesa. C’è quindi stato uno spostamento di opinione. Certo, ci sono persone che ritengono ogni forma di spesa militare sbagliata, ma non rappresentano la maggioranza dei tedeschi oggi”.

Guardando ai prossimi dieci anni, quale scenario immagina per la sicurezza europea?

"Spero in passi concreti verso l’integrazione delle capacità di difesa, fino a creare un esercito europeo basato sulla bussola strategica e capace di garantire una forte capacità comune. Mi auguro inoltre che l’Unione europea si riformi nei prossimi dieci anni: solo così sarà possibile rendere concreti i progressi nell’integrazione militare”.