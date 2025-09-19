Jet italiani fermano i Mig russi. Putin sfida la Nato: il volo sull’Estonia. Altri aerei a bassa quota nel Baltico

Roma, 19 settembre 2025 – La Russia raddoppia. Nel giro di poche ore, caccia di Mosca hanno sconfinato i cieli Nato, penetrando in quelli dell’Estonia e minacciato la Polonia. Se nel primo caso gli aerei sono stati scortati indietro da F-35 italiani, nel secondo si è trattato di un sorvolo a bassa quota della piattaforma Petrobaltic, che si trova a circa 70 chilometri dalla costa polacca. Si tratta del terzo e del quarto episodio nel giro di pochi giorni.

F-35 ITALIANI IN AZIONE

Il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, ha sottolineato che, nel caso estone, la risposta della Nato è stata efficace. "Ho appena parlato con il Primo Ministro estone, Kristen Michal, della violazione dello spazio aereo russo di oggi. La risposta della Nato sotto il comando di Sentinella dell’Est è stata rapida e decisa”. Nonostante questo, Tallinn ha invocato l’articolo 4 del Patto Atlantico, pochi giorni dopo Varsavia. “Una tale violazione – ha spiegato - è del tutto inaccettabile. Il governo dell’Estonia ha deciso di richiedere consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato Nato”. Stando alle notizie che sono state diffuse dai media estoni, i tre caccia russi MiG-31, un modello non recentissimo, ma ancora fra i più potenti al mondo nella funzione di intercettori, sono penetrati nei cieli nazionali con le radio spente.

Un aereo F35 dell’Aeronautica italiana come quelli intervenuti in Estonia

L’incursione è durata in totale 12 minuti. Secondo il sito di informazione Politico.eu, i tre aerei da guerra sarebbero stati intercettati da due f-35 italiani, decollati dalla base di Amari, dopo la segnalazione dei sistemi radar della Nato da cui è partito l’ordine di uno ‘scramble’, ossia un decollo su allarme. Il distaccamento italiano, composto dagli F35 del 13esimo gruppo del 32esimo stormo di Amendola e costantemente in stato di allerta rapida, è schierato in Estonia per garantire la sorveglianza dello spazio aereo baltico nell’ambito delle attività di Air policing della Nato sul fianco Est

ALLERTA SUL BALTICO

Il governo di Tallinn ha definito l’accaduto "una brutalità senza precedenti” e rivelato che, dall’inizio dell’anno, gli episodi di sconfinamento da parte di velivoli russi sono stati ben quattro, anche se nessuno dei precedenti era stato così plateale. Il ministero degli Esteri estone ha convocato l’incaricato d’affari della Federazione Russa “per protestare e consegnare una nota riguardante la violazione dello spazio aereo estone”. Il ministro degli Esteri di Tallinn, Margus Tsahkna, ha posto l’accento di una reazione che deve essere sempre più forte e coordinata. “I crescenti test di frontiera e le aggressioni della Russia – ha spiegato - devono essere affrontati con un rapido rafforzamento della pressione politica ed economica”. Un parere condiviso anche dal premier ucraino Zelensky, che su X ha commentato “ci vuole una reazione sistemica e azioni forti”.

Acque, anche se sarebbe meglio scrivere cieli, agitati anche in Polonia. Ieri la polizia ha fatto sapere che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera e di gas Petrobaltic, che si trova nel Mar Baltico a una settantina di chilometri dalla città costiera di Rozewie e che rappresenta un impianto importante per l’approvvigionamento energetico del Paese. Si è trattato di un sorvolo a bassa quota, durato pochi minuti, ma che arriva a pochi giorni dall’episodio di pochi giorni fa, quando fra il 9 e il 10 settembre, 19 droni sono precipitati sul territorio polacco (alcuni abbattuti). Mosca ha accusato l’Ucraina, ma a Varsavia hanno pochi dubbi sulla paternità dell’attacco e l’incursione di ieri è arrivata come una sorta di conferma. Davanti alla quale, questa volta, difficilmente il Cremlino potrà cercare di diffondere qualche fake news alternativa. ©