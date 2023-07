Jenin, l’esercito israeliano si ritira. Lancio di razzi da Gaza, Tel Aviv colpisce deposito armi di Hamas

Jenin, 5 luglio 2023 – Tutte le truppe israeliane hanno lasciato Jenin in Cisgiordania, completando il ritiro cominciato martedì sera. L'operazione – una delle più pesanti compiute negli ultimi anni – ha causato la morte di 12 palestinesi e di un soldato israeliano.

La devastazione a Jenin

Secondo il portavoce dell'esercito Daniel Hagari gli obiettivi della missione sono stati completati. Hagari ha aggiunto che le truppe resteranno in allerta “in modo da essere preparate per quello che occorre. La lotta contro il terrorismo non è finita ma la nostra situazione - ha notato - è migliore ora che il campo profughi ha perso capacità”. L’attacco delle forze israeliane puntava infatti a distruggere le infrastrutture e le armi custodite dai palestinesi all’interno del campo di Jenin.

L'incursione, secondo fonti militari israeliane, avrebbe portato alla cattura di 120 ricercati su una lista di 160 nominativi. Almeno 3.000 gli sfollati dal campo profughi. Su questo fronte il presidente Abu Mazen aveva chiesto all'Onu e alla comunità internazionale "di intervenire con urgenza per costringere Israele a fermare l'evacuazione degli abitanti". Mentre l'esercito di Gerusalemme ha invece negato di aver allontanato i residenti palestinesi, definendo la notizia "senza basi".

Per il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, l'operazione è stata un fallimento. "Israele ha fallito ed è stato sconfitto a Jenin", ha detto Haniyeh, secondo Maariv. Nonostante le numerose perdite subite, Haniyeh ha detto che questo "ha dato una lezione al nemico e gli ha fatto subire pesanti perdite".

Intanto in tutta la regione la tensione resta altissima. Dopo l’attacco di martedì a Tel Aviv – con un’auto piombata contro i pedoni – che ha registrato un bilancio di sette feriti e l’uccisione dell’attentatore, lanci di razzi palestinesi dalla Striscia di Gaza, almeno cinque, sono stati rilevati dalle forze israeliane che in risposta hanno colpito anche una postazione di Hamas. I razzi da Gaza sono stati per lo più intercettati, secondo fonti militari, e non ci sono state segnalazioni di vittime. Israele ha detto che, come reazione, i suoi aerei hanno colpito un impianto di produzione di armi sotterraneo.