Parigi, 3 aprile 2019 - Lutto nel mondo della moda, si è spento a 85 anni il celebre coiffeur Jean-Louis David, il parrucchiere delle dive, che ha legato il suo nome a una catena internazionale di atelier di acconciatura, cosmesi e bellezza. Si era ritirato da tempo in Svizzera, dopo aver ceduto il suo impero in franchising.

Enfant prodige, a soli 21 anni il giovane Jean-Louis David è già al vertice della notorietà internazionale per aver curato il look di celebri attrici di Hollywood come l’americana Kim Novak. Nel 1961 apre il primo salone tutto suo a Parigi, diventa il parrucchiere ufficiale del Festival di Cannes e inizia a curare l’immagine delle top model ritratte nelle copertine delle più quotate riviste di moda: Vogue, Elle, Harper’s Bazar. Era al tempo stesso un creativo e un uomo d’affari che si muoveva abilmente nel jet set internazionale.

Nel 1970 Jean-Louis David ha inventato un taglio di capelli a scalare (dégradée) che ha fatto epoca. Alla fine del 1975 ha lanciato il marchio Jean-Louis David nel mondo, riscuotendo un successo unanime, tanto da avere una crescita esponenziale. Un migliaio di saloni di bellezza nel mondo oggi portano il suo nome nelle insegne.

David, padre di quattro figli, sposato quattro volte, nel 2002 vendette il suo marchio al gruppo americano Regis Corporation, che è stato poi rivenduto nel 2008 al gruppo Provalliance di Franck Provost. Provost ricorda il fondatore della catena come "un uomo visionario, all'avanguardia, creatore e uomo d'affari eccezionale che ha fatto la storia dell'acconciatura".