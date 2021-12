Roma, 25 dicembre 2021 - Si è aperta una nuova era nella storia dell'astronomia: è stato lanciato con successo il James Webb Telescope, il più grande e potente degli osservatori mai costruiti, a bordo di un razzo Ariane 5 dal Kourou Space Center, nella Guyana francese. Chiamato così in onore di un ex direttore dell'agenzia spaziale Usa, il telescopio è partito per lo Spazio dopo le 12.20 Gmt dal Kourou Space Centre (le 13.20 in Italia), dopo 27 minuti di viaggio il James Webb e' stato rilasciato con successo diretto verso la sua orbita finale che raggiungerà tra un mese.

Gradualmente si aprirà fino a raggiungere le dimensioni di un campo da tennis nei prossimi 13 giorni e, da un punto di osservazione situato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, studierà le origini dell'Universo. "E' iniziato un nuovo entusiasmante decennio di scienza. La missione del James Webb cambierà la nostra comprensione dello Spazio come lo conosciamo", ha twittato la Nasa dopo il decollo.

Lo strumento è un gioiello di tecnologia da 12 miliardi di dollari, frutto di una collaborazione tra le agenzie americana (Nasa), europea (Esa) e canadese (Asc), alla cui realizzazione hanno lavorato un migliaio di persone per oltre un quarto di secolo. Il telescopio è così potente da essere in grado di captare un calabrone nell'orbita lunare e ci vorrà un mese perchè raggiunga la sua orbita remota.

Ma sopratutto consentirà di "riscrivere l'astronomia" e fornirà dati inediti sulle orme del mitico Hubble, con l'ambizione di chiarire due questioni essenziali: "Da dove veniamo?" e "Siamo soli nell'Universo?", ha riassunto l'astrofisica della Nasa Amber Straughn, in una conferenza stampa all'inizio di dicembre. "Ecco l'opera d'arte!", ha detto invece ieri Daniel de Chambure, manager di Ariane 5 presso l'Agenzia spaziale europea.

