James Glynn, chi è il generale dei Marines esperto di guerriglia urbana. L’uomo di Biden veterano delle battaglie di Mosul e Falluja

Washington, 24 ottobre 2023 - Israele è pronta, le forze di Tzahal sono al confine della Striscia di Gaza in attesa dell'ordine di invasione di terra, che però tarda ad arrivare. Dietro all’esitazione del premier Benjamin "Bibi" Netanyahu, a dare l’ordine di attacco, ci sarebbero i consigli del presidente americano Joe Biden. Infatti il numero uno della Casa Bianca teme che l'esercito con la Stella di David non sia ancora preparato per entrare in quella trappola che è Gaza City, così ha inviato il suo migliore esperto in guerriglia urbana, il generale dei Marine James Glynn.

Glynn per la precisione è un tenente generale del Corpo dei Marine degli Stati Uniti, il suo compito prima di essere inviato in Israele in questi giorni era quello di vice comandante per la manodopera e gli affari di riserva dei marines dall'ottobre 2022, un posto tranquillo per un veterano pluridecorato dal passato “in action” al comando delle operazioni speciali da giugno 2020 a maggio 2022, compreso quindi il Desert Storm e le fasi più cruente della guerra in Iraq.

La sua esperienza in operazioni di guerriglia urbana è maturata guidando le forze speciali Usa contro lo Stato Islamico. Si è distinto nella sanguinosa battaglia ingaggiata per strappare Mosul allo Stato Islamico. E prima ancora fu al comando dei marine negli intensi combattimenti a Falluja, una delle battaglie più sanguinose della guerra in Iraq, condotta tra il novembre e il dicembre 2004 contro gli insorti iracheni. Una battaglia passata alla storia come "uno dei più pesanti combattimenti urbani in cui i marines statunitensi siano stati coinvolti dopo la battaglia di Huế in Vietnam nel 1968".

Il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha assicurato che il generale e gli altri ufficiali "hanno l'esperienza che è appropriata per il tipo di operazioni che Israele sta conducendo", ma non avranno alcun ruolo effettivo nei combattimenti.

Per gli esperti militari Usa il problema maggiore per l’esercito israeliano sarà la "mancanza di obiettivi militari raggiungibili", infatti la generica caccia ai miliziani di Hamas in una zona densamente popolata può avere effetti devastanti sia per i militari che per i civili palestinesi. Inoltre Hamas potrà disporre di un immenso reticolo di tunnel e postazioni per cecchini. Il compito di Glynn quindi sarà, oltre a suggerire le strategie militari per combattere in città, casa per casa, anche quello di consigliare alle forze israeliane come cercare di minimizzare il numero di vittime civili durante la guerriglia urbana che li attende in una piccola striscia di terra, densamente abitata da 2 milioni di abitanti.

