Ivica Kostelic disperso in mare: l’ex campione di sci salvato dall’esercito del Montenegro

Roma, 13 marzo 2025 – Brutta disavventura per l’ex campione di sci Ivica Kostelic. Il fuoriclasse croato si è perso nel mare Adriatico lunedì scorso, mentre stava navigando con il suo kayak insieme ad altri tre canoisti. Il gruppo è finito in acque non certo tranquille nella zona di Ada Bojana, nel Montenegro meridionale. Uno di loro è riuscito in qualche modo a raggiungere le coste albanesi, mentre gli altri due, tra cui Kostelic, si sono salvati solo grazie all’intervento della Marina militare del Montenegro.

A raccontare l’accaduto alla Cnn è il ministro della Difesa di Podgorica, Dragan Krapovic. I soccorsi sono avvenuti “in condizioni meteo particolarmente difficili, con pioggia, vento e onde alte”, ha spiegato. Nell’operazione di salvataggio, ha rivelato ancora Krapovic, è stata adoperata una motovedetta ad alta velocità donata dagli Stati Uniti alla Marina montenegrina. Nel frattempo, un elicottero Bell 412 dell’Aeronautica di Podgorica forniva supporto aereo.

Sia la motovedetta, sia l’elicottero, erano dotati di sistemi di visione notturna, rivela il ministro che ne ha “immediatamente” autorizzato l’impiego una volta saputo che i tre in kayak avevano perso il contatto con la riva per colpa delle avverse condizioni meteo. L’intervento è iniziato alle 19 e terminato alle 23.10, quando la motovedetta è rientrata sulla costa con a bordo i due superstiti. Significa che Kostelic e l’altro canoista sono stati per ore al buio, al freddo e sotto la pioggia in alto mare.

Il campione croato, 46 anni, ha segnato un’era dello sci nel primo decennio degli anni Duemila. Memorabili i duelli con gli italiani Giorgio Rocca e Manfred Moelgg. Kostelic vanta 26 vittorie in Coppa del Mondo, quattro argenti olimpici e tre medaglie mondiali, tra cui l’oro in slalom speciale a Sainkt Moritz nel 2003. Sua sorella, Janica, è una leggenda dello sci femminile con quattro ori olimpici e cinque mondiali prima del ritiro a soli 25 anni per problemi alla tiroide.