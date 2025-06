Ius soli in Usa, la Corte Suprema ne autorizza il blocco e limita gli interventi dei giudici. Trump esulta: “Grande vittoria”

Roma, 27 giugno 2025 - La Corte Suprema dà ragione a Donald Trump sul blocco del ius soli, dando così il via libera all'entrata in vigore dell'ordine esecutivo del presidente in alcune aree del Paese, limitando così la capacità dei giudici di bloccare le politiche della Casa Bianca a livello nazionale. La sentenza di 119 pagine del massimo tribunale americano è stata celebrata da Trump su Truth Social: "Grande vittoria alla Corte Suprema degli Stati Uniti! - ha scritto il presidente - Anche la truffa dello ius soli è stata, indirettamente, colpita duramente. Deve riguardare i figli degli schiavi (lo stesso anno!), e non la truffa del nostro processo di immigrazione".

Il tycoon ha ringraziato i vertici del Dipartimento di Giustizia: "Congratulazioni al Procuratore Generale Pam Bondi, al Solicitor General John Sauer e all'intero Dipartimento di Giustizia".

Sì temporaneo della Corte Suprema al blocco del ius soli. Trump su Truth Social: "Grande vittoria alla Corte Suprema degli Stati Uniti!"

Il punto chiave, che ha fatto gioire il presidente, è la limitazione all'autorità dei giudici federali nel bloccare a livello nazionale i suoi ordini esecutivi, spianando la strada all'attuazione della sua agenda politica. La sentenza è stata votata a favore da sei conservatori e contro dai tre liberal della corte.

Trump fin dal primo mese del suo ritorno alla Casa Bianca, rispettando le promesse elettorali, ha annullato il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti, trovando però sulla strada il no di vari giudici.

Amy Comey Barrett, la conservatrice nominata alla Corte Suprema, ha spiegato: "Alcuni sostengono che l'ingiunzione universale fornisca alla magistratura un potente strumento per controllare il potere esecutivo. ma i tribunale federali non esercitano una supervisione generale sul potere esecutivo; risolvono casi e controversie in conformità con l'autorità del Congresso ha loro conferito. Quando un tribunale conclude che il potere esecutivo ha agito illecitamente, la risposta non è che il tribunale debba a sua volta eccedere i suoi".

Contraria Sonia Sotomayor, nominata al tempo da Obama,che ha espresso il suo dissenso dalla maggioranza dei colleghi: "Lo stato di diritto non è scontato in questo paese, né in altri. È un precetto della nostra democrazia che durerà solo se coloro che, in ogni ambito, saranno abbastanza coraggiosi, lotteranno per la sua sopravvivenza. Oggi la corte abdica al suo ruolo vitale in questo sforzo".

L'Attorney General Usa, Pam Bondi, in un briefing alla Casa Bianca con Trump ha spiegato che la decisione definitiva della Corte Suprema sullo ius soli sarà presa ad ottobre. La sentenza di oggi ha autorizzato temporaneamente lo stop al diritto di cittadinanza voluto dal presidente ma non prima di 30 giorni.