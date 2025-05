Italiano torturato a New York, indagati anche due poliziotti. “Uno è nella scorta del sindaco Adams”

Roma, 31 maggio 2025 – Si infittisce il giallo del sequestro dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, il trader di criptovalute torturato a New York. Due detective della polizia, di cui uno che fa parte della scorta del sindaco Eric Adams, sono sotto indagine per presunti legami con il caso. Secondo quanto riporta il New York Post, tra di loro c'è un detective fuori servizio che si ritiene fosse alla guida dell'auto che ha portato il milionario italiano di Bitcoin dall'aeroporto alla lussuosa casa di SoHo il 6 maggio, dove poi sarebbe stato tenuto prigioniero e torturato per settimane da una coppia di trader di criptovalute. Secondo altre fonti citate dal giornale, anche il secondo agente stava collaborando con i ‘crypto bros’ in modo non autorizzato.

L'ufficio del sindaco Adams ha confermato la temporanea messa in congedo dei due detective, aggiungendo di essere "turbati" dalle accuse. Ogni dipendente comunale è tenuto a rispettare la legge, compresi i nostri agenti, sia in servizio che fuori servizio", ha detto la portavoce Kayla Mamelak Altus, sottolineando che non appena sono venuti a conoscenza delle accuse, "gli agenti sono stati sospesi".

Accusati del rapimento e delle torture all'italiano sono il ricco trader John Woeltz, 37 anni, e l’imprenditore cripto William Duplessie, 33 anni (che si è costituito qualche giorno fa). I due avrebbero agito per estorcere a Carturan la sua password Bitcoin. L'intera vicenda è venuta alla luce solo dopo che la vittima è riuscita a fuggire una settimana fa, insanguinata e scalza, e ha subiito raccontato alla polizia di essere stato picchiato duramente, drogato, colpito con fili elettrici e minacciato di morte per quasi tre settimane.