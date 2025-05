Italiano sequestrato e torturato. La donna coinvolta si difende

La donna coinvolta nelle indagini sul sequestro e sulle torture ai danni dell’italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan si difende. "È tutto un equivoco", ha detto Beatrice Folchi (foto), 24 anni, ad alcuni conoscenti. La ragazza è stata fermata inizialmente dalla polizia di New York insieme a John Woeltz, il trader aggressore, ma il procuratore ha deciso di non procedere con le accuse in attesa che le indagini procedano. "Non sono in arresto. Non posso fare commenti ora", ha precisato al New York Post. La ragazza si è trasferita negli Usa dopo gli studi allo scientifico Majorana di Latina. In Connecticut ha frequentato l’università studiando comunicazione e filosofia, prima di lavorare come attrice e poi nel marketing con clienti – riporta il New York Post – come Bentley e Rolls Royce.

L’unico in carcere è John Woeltz, il trader di criptovalute che voleva le password degli account in Bitcoin di Michael Valentino Teofrasto Carturan e lo ha torturato senza successo per ottenerle. Originario del Kentucky ha accumulato una vasta ricchezza e le autorità vogliono capire in che modo.

"È una persona gentile, premurosa e amorevole", ha detto un familiare del 37enne del Kentucky ipotizzando che il ragazzo sia controllato da altre persone. "Ricevo chiamate dagli amici e dalle amiche di John e tutti dicono che è stato manipolato e truffato. È una vittima", ha aggiunto il parente. La polizia continua intanto a passare al setaccio la casa delle torture, un lussuoso appartamento di otto camere da letto nella Grande Mela in affitto per 30mila dollari al mese. Prosegue anche la caccia a un secondo uomo, il presunto complice, che è ancora in libertà.